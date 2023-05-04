Son dakika: Galatasaray resmen duyurdu! Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yer alan lider Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı - kırmızılılara 9 Temmuz 2021 tarihinde katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

"BANA GÜVENENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sözleşme uzatmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Barış Alper, "Çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmemi uzattım. İki sene önce geldim. İki senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllar da taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

