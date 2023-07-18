Son dakika: Galatasaray, son hazırlık maçını tatsız kapattı!

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında gerçekleştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris olan sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi.
Merkür Arena'da oynanan müsabaka, Sturm Graz'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 71. ve 82. dakikalarda Grgic kaydetti.
Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar; hazırlık maçlarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı.
Galatasaray, 26 Temmuz tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.