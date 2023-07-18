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Son dakika: Galatasaray, son hazırlık maçını tatsız kapattı!

18.07.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Merkür Arena'da oynanan müsabaka, Sturm Graz'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında gerçekleştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris olan sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi.

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Merkür Arena'da oynanan müsabaka, Sturm Graz'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 71. ve 82. dakikalarda Grgic kaydetti.

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Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar; hazırlık maçlarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı.

Galatasaray, 26 Temmuz tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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