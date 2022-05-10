Son dakika: Galatasaray taraftarını şoke eden gerçek açıklandı! Ayrılsa bile...

Son dakika haberleri: Sezona 'Gençlik Projesi' ile büyük umutlar besleyerek giren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le karışılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı.

Elmas, Terim'in ayrılığı sonrasında göreve yıllarca Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış olan Domenec Torrent'i getirmişti.

Galatasaray kariyerini istediği gibi sürdüremeyen Torrent, taraftarlar tarafından da eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.

Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ahmet Çakar, sarı - kırmızılı camiada yaşananlarla ilgili Sabah Gazetesi'nde yorumlarda bulundular.

İŞTE O SÖZLER;

"AYRILINCA HER AY MAAŞINI ALIR"

LEVENT TÜZEMEN: "Katalan hoca sözleşmesinden elde edeceği parayı kaybetmek istemiyor. G.Saray'daki başarısızlığını konuşacağına sürekli sözleşmesini vurguluyor. Zaten gelecek yönetim Torrent'i düşünmüyor. Fatih Terim, Milan'dan ayrıldığında iş buluncaya kadar her ay maaşını aldı, Torrent de bir yıl boyunca iş buluncaya kadar aylık olarak maaşını almaya devam eder. Pazarlığa girmemesi G.Saray sonrası bir başka kulüpte iş bulamayacağının göstergesidir. Yeni yönetimin yerinde ben olsam bu parayı Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün ödemesini isterim."

"TORRENT TABİİ Kİ HAKLI"

AHMET ÇAKAR: "Torrent kalsa ne olur, gitse ne olur! Burak Elmas seçime girse ne olur, girmese ne olur! Seçim haziranda, transferler ne olacak? Kimler gelecek, kimler gidecek? Vasıfsız, vizyonsuz adamların yönetimiyle G.Saray maalesef seneye de kâbus dolu günler yaşayacak. Torrent tabii ki haklı. Damarlarında sarı kırmızı kan dolaşmıyor. Ya kalmak istiyor ya da 'Gönderecekseniz son kuruşuna kadar ödeyeceksiniz' diyor."

