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Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi, Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi! İşte Okan Buruk'un yeni sol beki: Uğur Çiftçi!

12.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen sarı - kırmızılılar; galibiyetin sevincini taraftarlarıyla paylaşırken, bir yandan da transfer çalışmaları için gaza basmıştı. Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı - kırmızılılar yeni sol bekini buldu. Aslan, Uğur Çiftçi transferini bitirdi.

Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi, Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi! İşte Okan Buruk'un yeni sol beki: Uğur Çiftçi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve sahadan Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0'lık galibiyet alarak ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar; derbi zaferinin sevincini yaşarken, transfer için de çalışmalarını sürdürüyordu.

AANHOLT YOLCU

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Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt'un biletini kesmiş ve yerine yerli bir sol bek takviyesinin yapılmasını istemişti.

GÜRAY VURAL VE HASAN ALİ OLMADI

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Antalyaspor'dan Güray Vural ve Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım ile görüşen ancak sonuç alamayan sarı - kırmızılıların Süper Lig'den başka bir ismi kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

UĞUR ÇİFTÇİ İLE ANLAŞMAYA VARILDI

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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

G.SARAY'IN TEKLİFİ

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Sarı - kırmızılıların transferde 600 bin euro + Emre Taşdemir'i teklif ettiği kaydedildi.

Uğur Çiftçi transferi için Sivas temsilcisiyle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, transferi resmiyete dökmek için deneyimli sol bek ile son detayları görüşüyor.

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLADI

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Öte yandan Ajansspor'a konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz" dedi.

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