Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi, Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi! İşte Okan Buruk'un yeni sol beki: Uğur Çiftçi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak Fenerbahçe deplasmanına çıkmış ve sahadan Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0'lık galibiyet alarak ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar; derbi zaferinin sevincini yaşarken, transfer için de çalışmalarını sürdürüyordu.
Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt'un biletini kesmiş ve yerine yerli bir sol bek takviyesinin yapılmasını istemişti.
Antalyaspor'dan Güray Vural ve Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım ile görüşen ancak sonuç alamayan sarı - kırmızılıların Süper Lig'den başka bir ismi kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı - kırmızılıların transferde 600 bin euro + Emre Taşdemir'i teklif ettiği kaydedildi.
Uğur Çiftçi transferi için Sivas temsilcisiyle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, transferi resmiyete dökmek için deneyimli sol bek ile son detayları görüşüyor.
Öte yandan Ajansspor'a konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz" dedi.