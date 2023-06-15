Son dakika: Galatasaray transferi bitiriyor! Dünyaca ünlü isim bedavaya Florya'ya geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Kazanılan zaferin ardından gözünü transfere ve Şampiyonlar Ligi'ne diken sarı - kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'ın gündemindeki isim ortaya çıktı.

Ligue 1 ekibi Lyon, Moussa Dembele ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Sarı - kırmızılıların da Fransız golcü için harekete geçtiği iddia edilmişti.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Moussa Dembele transferinde aşama kaydetti. Sarı - kırmızılı kurmayların oyuncu ve menajeriyle mali detayları görüştüğü ifade edildi.

Son prosedürlerin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Bu sezon Lyon formasıyla 28 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



