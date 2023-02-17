Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Takımı ligden çekilen Sam Adekugbe, 'Parçalı' formayı giydi ve açıklamayı yaptı: "Birbirimize ihtiyacımız var!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanında mücadele etmeyecek olan Hatayspor'dan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
KAP'a yapılan bildiri şu şekilde;
"Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."
Galatasaray'a attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz." dedi.