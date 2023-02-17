Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Takımı ligden çekilen Sam Adekugbe, 'Parçalı' formayı giydi ve açıklamayı yaptı: "Birbirimize ihtiyacımız var!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanında mücadele etmeyecek olan Hatayspor'dan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

KAP'a yapılan bildiri şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."

ADEKUGBE: "BERABERKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Galatasaray'a attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz." dedi.

