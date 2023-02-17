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  4. Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Takımı ligden çekilen Sam Adekugbe, 'Parçalı' formayı giydi ve açıklamayı yaptı: "Birbirimize ihtiyacımız var!"

Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Takımı ligden çekilen Sam Adekugbe, 'Parçalı' formayı giydi ve açıklamayı yaptı: "Birbirimize ihtiyacımız var!"

17.02.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımı Atakaş Hatayspor'un sezonun geri kalanında yer almayacağı açıklanmıştı. Futbolcuların kariyerlerinin sekteye uğramaması için transfer olabilecekleri açıklanırken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı - kırmızılılar, sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Son dakika: Galatasaray, transferi resmen açıkladı! Takımı ligden çekilen Sam Adekugbe, 'Parçalı' formayı giydi ve açıklamayı yaptı: "Birbirimize ihtiyacımız var!"

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanında mücadele etmeyecek olan Hatayspor'dan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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KAP'a yapılan bildiri şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."

ADEKUGBE: "BERABERKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

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Galatasaray'a attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Adekugbe, "Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz." dedi.

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