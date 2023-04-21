Son dakika: Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı: Angel Di Maria...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürmüştü. Sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlayan sarı - kırmızılıların yeni sezon için de planlaması benzer olacak.

Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi futbolcuları transfer ederek dünyada ses getiren Galatasaray'ın bir başka hedefi ise açıklandı.

Dailynews24'ün haberine göre ekonomik olarak sorunlar yaşayan İtalya Ligi Serie A devi Juventus, sezon sonunda birçok önemli isimle yollarını ayıracak.

GALATASARAY'DAN Dİ MARİA BOMBASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria da Juventus'un devam etmeyeceği isimler arasında yer alıyor.

Haberde Galatasaray'ın transfer için en istekli kulüp olduğu ifade edildi. Sarı - kırmızılıların Angel Di Maria için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

