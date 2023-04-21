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Son dakika: Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı: Angel Di Maria...

21.04.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira'yı katarak dikkat çeken sarı - kırmızılılar, gelecek sezonda da dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Hedefteki isim ise Angel Di Maria...

Son dakika: Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İtalyanlar açıkladı: Angel Di Maria...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürmüştü. Sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlayan sarı - kırmızılıların yeni sezon için de planlaması benzer olacak.

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Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi futbolcuları transfer ederek dünyada ses getiren Galatasaray'ın bir başka hedefi ise açıklandı.

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Dailynews24'ün haberine göre ekonomik olarak sorunlar yaşayan İtalya Ligi Serie A devi Juventus, sezon sonunda birçok önemli isimle yollarını ayıracak.

GALATASARAY'DAN Dİ MARİA BOMBASI

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria da Juventus'un devam etmeyeceği isimler arasında yer alıyor.

Haberde Galatasaray'ın transfer için en istekli kulüp olduğu ifade edildi. Sarı - kırmızılıların Angel Di Maria için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Juventus formasıyla 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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