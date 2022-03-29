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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı sürprizi!

29.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, transferde harekete geçti. İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı, Süper Lig'de top koşturan üç futbolcuyu listesine aldı. Acun Ilıcalı'nın listesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 1'er oyuncu bulunuyor...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı sürprizi!

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın almış ve takımın başına Shota Arveladze'yi getirmişti. Ilıcalı, bu hamlesinin ardından gözünü transfere dikti. Süper Lig'den 3 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ünlü ismin listesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 1'er oyuncu yer aldı.

Hull Live ve The72, Acun Ilıcalı'nın Hull City'de görmek istediği 3 ismi yazdı. İşte o yıldızlar...

İLK SIRA ADAMA TRAORE'NİN

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Hull City, ilk olarak Atakaş Hatayspor'dan Adama Traore ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Malili orta saha, sezon sonunda serbest kalacak. Ilıcalı'nın takımı, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco, Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore, bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

GALATASARAY'DAN RYAN BABEL

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İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel... Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı. Hollandalı Ryan Babel, Galatasaray'da bu sezon 35 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN MIHA ZAJC

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Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi. Fenerbahçe'de son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Sloven oyuncunun da İngiliz ekibinin gözdesi olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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