Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı sürprizi!

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın almış ve takımın başına Shota Arveladze'yi getirmişti. Ilıcalı, bu hamlesinin ardından gözünü transfere dikti. Süper Lig'den 3 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ünlü ismin listesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 1'er oyuncu yer aldı.

Hull Live ve The72, Acun Ilıcalı'nın Hull City'de görmek istediği 3 ismi yazdı. İşte o yıldızlar...

İLK SIRA ADAMA TRAORE'NİN

Hull City, ilk olarak Atakaş Hatayspor'dan Adama Traore ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Malili orta saha, sezon sonunda serbest kalacak. Ilıcalı'nın takımı, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco, Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore, bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel... Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı. Hollandalı Ryan Babel, Galatasaray'da bu sezon 35 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN MIHA ZAJC

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi. Fenerbahçe'de son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Sloven oyuncunun da İngiliz ekibinin gözdesi olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

