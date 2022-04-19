Son dakika: Galatasaraylı Domenec Torrent'e zehir zemberek sözler! "Korkak, amatör!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'nun arka arkaya attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı - kırmızılıların küme düşmesi kesinleşmiş olan rakibi karşısında özellikle ilk yarıda sergilediği futbol, kamuoyunda büyük eleştiri topladı.

Spor yazarları, Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler.

Yazarlar, sarı - kırmızılıların teknik patronu Domenec Torrent'i ağır bir dille eleştirdi.

"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Önce teknik direktör Torrent’i konuşalım… Yeni Malatyaspor küme düşmesi kesinleşen bir takım. Böyle bir takıma karşı sahaya çıkıyorsun ve tabii ki birinci amaç galip gelmek. Ama kadroya bakıyorsun, Mustafa Muhammed, Morutan yok. Forvette Halil oynuyor, arkasında da sezon başından beri hiç gol atamayan, asist yapamayan Taylan ve Berkan var. Projenin kilit oyuncusu olarak lanse edilen Boey ise kulübede. Ne yalan söyleyeyim ben bu kadrodan hiçbir şey anlamadım. Hele ilk yarı gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratan bir futbol oynadılar. Evet Kerem ile, Babel ile pozisyon yakaladılar ama 45. dakikada Nelsson topu çizgiden çıkarmasa Galatasaray ilk yarıyı mağlup bitirecekti. Torrent’in artık bundan sonra takımının oynayacağı maçlarda gelecek sezonu düşünmesi gerekmez mi? Berkan, Taylan tamam iyi niyetli çocuklar. Fazlasını vermek istiyorlar. Hata yaptıkları zaman üzülüyorlar. Ancak daha fazlasını veremiyorlar. Futbol kaliteleri Galatasaray ayarında değil, bu kesin. Her maç aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü Cim Bom, rakip kim olursa olsun orta sahasız maça çıkıyor."

"ARMA, DAHA FAZLASINI İSTİYOR"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "Lig bitmiş, kupa gitmiş, derbiler geçmiş, bütün hedefleri tükenmiş, başkanı kovalanmış, hocası veda için gün saymaya başlamış bir Galatasaray... Karşısında resmen küme düşmüş, başkanı zoru görünce tüymüş, taraftarı küsmüş bir Malatyaspor... Hani “angarya“ maç ararsanız, işte size Galatasaray- Malatya maçı... Ne safmışız, maç başladı, resmen sıkıntı... Yürüyerek başlayan iki takım... Kardeşim, mahallede gazozuna maç oynasanız bir heyecanı olur... İlk yarım saat, sahada olanlarla, ekran başında olanlar için “uyku“ modunda geçti... İlk yarıyı uyuyarak geçiren Galatasaray, ikinci yarıya süper uyanık başladı... İlk yarıda yıkamadığı Malatya savunmasını, ikinci yarıda iki dakika içinde bulduğu iki golle çökertti... Sonrasında Galatasaray’ı hatırlatan ataklar ve yaratılan pozisyonlar gördük... Hele Taylan’ın bir metreden boş kale yerine auta gönderdiği pozisyon var ki, “futbol şakası“ niyetine gösterilir... Bu Malatya takımından bu kadar korkulur mu? Bu sonuç, bu futbol Galatasaraylıyı kesmez... Hele bu sezonu hiç hatırlamak istemez... Çeyrek asırdır, bu kadar kötü bir Galatasaray, bu kadar başarısız geçirdiği bir sezonu hiç görmedik... Bu forma, bu arma doğal olarak çok daha fazlasını istiyor, çok daha fazlasını bekliyor..."

"3. TÜRK KİMDİ?"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Malatya ilk yarı çok daha organize takımdı, Galatasaray ise doğaçlama bir oyunla gitti soyunma odasına. Kerem'in getirdiği, Babel'in attığı ve Omar'ın Halil'in kafasına kondurduğu topla iki farkı buldular. Çoğu basit kurtarış olsa da Muslera'nın ellerinde 7 topun eridiğini unutmadan sözü Pulgar'a getirmek lazım. Pulgar elbette bir Melo değil ve hatta hiçbir zaman da milli takımdaki ağabeyi Vidal gibi bir futbolcu da olamayacak ancak Galatasaray'ın yarı profesyonel taraftarının sosyal medyası onu hiç izlemeyen futbol yorumcularının referansıyla daha ilk günden toprağa gömdüler. Dün sanırım Pulgar'ın geldiği günden itibaren Galatasaray'da 6 numarayı rahatlıkla oynayabileceğini görmüşlerdir. O zaman soru şudur: Pulgar'lı bir 11'de Berkan ve Kerem ile birlikte formayı hak edecek 3. Türk futbolcu kimdi? Kimse…"

"YEDİKULE'NİN BİLE HOCASI OLAMAZ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Torrent'e kızmıyorum. Büyük taktisyenmiş, buyük hocaymış geçin… Vücut dili ve tipi tam bir beyefendi, tam bir akademisyen. Ama bırakın G.Saray'ı, Yedikule'nin bile hocası olamaz. Sonuçta G.Saray kazandı, zaten beklenen sonuçtu ve artık herkes ligin bitimini bekliyor. Hakemi beğendim. Doğru kararlar verdi. Ama yardımcı hakemin, Babel'in attığı golü iptal etmesine anlam veremedim. O kadar bariz ki ofsayt olmadığı... Ama yardımcı bayrak kaldırdı ve pek tabii ki bu çok açık ve net gol de VAR yardımı ile verildi."

"NE DEĞİŞİM VAR NE GELİŞİM"

REHA KAPSAL/FOTOMAÇ: "Torent korkmamalı... Genç oyuncuların böylesine maçlarda değerlendirilmesi gerekir. Hafta içi U19'dan alınan ve Dinamo Kiev'e karşı oynatılan bazı oyuncuların 11'e alınıp, bazıları da hamle oyuncusu olarak düşünülebilirdi. Çalıştırdığı takım Galatasaray... En kötü zamanda bile tribünlerin dolu olduğu, ciddi atmosfer yaratan, takımını yalnız bırakmayan tribüne gelmiş insanlara karşı sorumluluğu olmalı hocanın. Taraftarın kulübe duyduğu saygı ve sevgiyi bir teknik adamın da oynatacağı oyun ve hücum çeşitliliğiyle taraftara göstermesi en önemlisi... Taraftar bunun için tribüne gelir. Ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsen, her şartta top ayağındayken Galatasaray'ın daha agresif olmasını ister takımından. Hep bir garanticilik, hep mevkisel oyuncu değişiklikleri, hiç fark yaratmayan kurgular. Bir teknik adamın bunları iyi irdelemesi gerekir. Rakibin önlem alamadığı, düşünemediği kurguları oynatması gerekir takımına. Zaten Torrent geldiğinden bu yana geçen 3-4 ayda bu farkı yaratamadığı ve cesur olamadığı için sarı-kırmızılı takımda ne bir değişim yaşandı, ne de takım bir gelişim gösterebildi."

"TAYLAN VE BERKAN'IN YERİNE TRANSFER GEREK"

LEVENT TÜZEMEN/FOTOMAÇ: "Galatasaray'da iş başına gelecek yönetim, Taylan ile Berkan'ın yerine orta sahayı yönetebilecek, oyun katacak isimleri transfer etmeyi şimdiden tamamlamalı. Taylan ile Berkan sezon başından beri beceri ve yetenek olarak hiç katkı vermediler. G.Saray, şampiyon olduğu dönemlerde Melo ve Fernando'nun ekmeğini fazlasıyla yedi. İki Brezilyalı, sadece orta alana; güç, enerji ve akıl katmadılar, skora da attıkları gol ve yaptıkları asistlerle katkı verdiler. Futbolda kanatları hızlı oyuncularla kullanmak, çok önemli. Bruma, Rodrigues, Yasin ve Onyekuru'nun şampiyonluklara etkilerini düşünürsek G.Saray için Kerem çok büyük değer taşıyor. Malatya maçında dağınık oynayan G.Saray'ı hücumda etkili hale getiren tek isim Kerem oldu. Genç yıldız, tükenmeyen enerjisi ile, sol taraftan yaptığı bindirmelerle G.Saray'ın galibiyet almasını sağladı."

"BU TAKIM İÇİN 27 MİLYON EURO HARCANDI"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Bu sezon başında, bu kötü takımı kurmak için dahi 27 milyon avro harcandığı düşünüldüğünde, Galatasaray'ı karanlık bir sürecin beklediğinden endişe edilebilir. Hala şu takımı izlemeye giden ciddi sayıda taraftar olması çok önemli. Seçilecek olan yönetim (eğer seçim yapılabilirse) Galatasaray'a aşkla bağlı olan taraftarına layık olabilmek için çok çalışmak zorunda. Böyle bir dönemde aday olan iki ismi de tebrik ediyorum. Seçimi kaybeden (eğer seçim yapılabilirse) pek de fazla üzülmeyebilir. Neyse nasıl olsa kimse bunları değil, Kerem'in, oyundan çıkarken Torrent'e kimi şikayet ettiği konuşulacak."

"BU KADAR KORKAKLIK NEDEN?"

EVREN TURHAN/TAKVİM: "İkinci yarıya hızlı başladı Galatasaray. Önce Babel sonra Halil'le maçı 2 dakikada çözdüler. Takımın çok daha önce maçı bitirmesi lazımdı ama önemli olan galibiyetti. Ancak şöyle bir gerçek de var ki oyun gelişmiyor artık Torrent'le. Yeni gelecek olan yönetim en iyi şartlarda onunla yolları mutlaka ayırmalı. Bu kadar korkaklık neden?"



