Son dakika: Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: "Sıfır katkı, yürüyecek hali yok!"

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Spor yazarlarından Galatasaray'ın yıldızına eleştiriler geldi. Barcelona'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koyan sarı kırmızılılarda Feghouli yerine forma şansı bulan Cicaldau da eleştirilerden nasibini aldı.

İşte yazarların yorumları...

"YAZIK OLDU"

MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "İlk yarı Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Barcelona'nın merkez oyuncularına tam da olması gerektiği gibi hep zamanında baskı yaptılar. Kanatlardaki önlü arkalı pozisyon değişimleri her defasında Barcelona ezberine karşı tam da olması gerektiği gibiydi. Gerçekten bu kadar hızlı bir şekilde bu oyun ezberini sindirmelerini alkışlamak lazım. Bunun ne kadar değerli olduğunu ilk yarıda az da olsa, özellikle Gomis ve Cica yerlerini kaybedince daha net anladık. Feghouli'nin yokluğu, Omar'ın liste dışı oluşu Torrent'in değişiklik için beklemesi 1-2'yi getirince iş iyice zorlaştı. İlk kez geri düşmüş olmak. Karşı presi iyi yapan Barça'ya karşı oyun kurmakta zaten zorlanan Galatasaray. Zor bir görevdi. Sahaya eline geçirdiğini atan ileri zekalılar işi daha da zorlaştırdı. Olabilirdi. Yazık oldu."

"SIFIR KATKI, YÜRÜYECEK HALİ YOK"

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Maç öncesi, G.Saray'ın pas organizasyonunu yöneten Feghouli'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması G.Saray'ın oyun ritmini bozdu. Cicaldau o görevi ne yazık ki üstlenemedi. 5. dakikada Gomis klasındaki bir oyuncunun kaçırdığı gol, tamamen bitik oluşundandı. Torrent'in Feghouli'nin yokluğunda Mohamed'i kulübede tutup 63 dakika oyuna sıfır katkı sağlayan, yürüyecek hali olmayan Gomis'e katlanması tribünlerin de tepkisini çekti.Taraftar, Mostafa'yı çağırmasa belki de Torrent değişikliğe bile gitmeyecekti. Barcelona'nın ikinci golünde Busquets'in yaptığı kurnazlık, yani sakatlanan Van Aanholt'un yokluğunu fırsat bilip oyunu çabuk başlatması, G.Saray'ın ikinci golü yemesine neden oldu. Barça oyun ve kadro olarak öyle zayıflamış ki böyle kurnazlıklara bile ihtiyaç duyuyor. G.Saraylı oyuncular Barcelona'ya karşı asla ezilmediler, kafa kafaya mücadele ettiler, kaybettiler ama alkışlandılar."

"İSPANYA'DAKİ GİBİ DEĞİLDİ"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "İlgimi çekti; Durdurmakta zorlandığımız Pedri 19 yaşında… Sonradan oyuna giren Gavi 17 yaşında… Şampiyonlar ligi maçında Barcelona gibi dünyanın en büyük takımlarından birinin formasını giyiyorlar… Biz Avrupa ülkeleri arasında kendi liginde 30 yaş üstünde en fazla oyuncu oynatan ülkeyiz… Hem de uzak ara… Barcelona ikinci yarının hemen başında öne geçtikten sonra, bir Kerem pozisyonu dışında Galatasaray’a beraberlik fırsatı bile vermedi… Kerem o pozisyonda en iyi yaptığı şeyi yapmak yerine, yani kaleye vurmak yerine niye pas vermeyi düşündü anlamadım… Barcelona ilk maçta gördüğümüz Barcelona değildi… İstanbul’da Barcelona gibi oynadı… Galatasaray, Nou Camp‘ta alkış tuttuğumuz Galatasaray‘ın uzağında kaldı… Tribünleri dolduran elli bin aslanın çok büyük desteğine rağmen ilk maçtaki etkisini ve mücadelesini gösteremeyince elenmek kaçınılmaz oldu..."

"DAHA FAZLASINI ZATEN OYNAMIYOR"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Kabul etmemiz lazım; bu büyük takıma karşı Galatasaray saygı duyulacak bir futbol oynadı. Kesinlikle teslim olmadı. Mağlup duruma düştükten sonra son 15 dakika gol aradı ama olmadı. İspanyol ekibi de rahat tur atlamadı. Onlar da çok zorlandılar. Oyunu soğutmak için, durdurmak için her türlü pisliği yaptılar. Bu maçın sonucundan sonra ne Torrent’i suçlayabiliriz ne de futbolcuları. Bize sadece bu heyecanı yaşattıkları için sarı-kırmızılıları alkışlamak düşer. Taraftar mükemmeldi. 52 bin başarıyı özlemiş seyirci stadı bayram yerine çevirdi. Futbolcular kapasitelerinin üzerine çıktılar. Yiyelim içelim, elimizi vicdanımıza koyalım... Torrent de hiçbir hata yapmadı. Bu takıma ancak bu kadar futbol oynatabilirsin. O da bunu başardı. Belki Beşiktaş maçı ertelenmiş olsaydı Galatasaray bu karşılaşmada daha çok ayakta kalırdı. Bilhassa maçın ikinci yarısında fizik olarak oyundan düşen futbolcular vardı. Bunun da tek sebebi üst üste gelen maçlardı bizce... İki maçtır harikalar yaratan Taylan ve Berkan 70. dakikadan sonra mücadele ettiler ama ayaklarını kaldıracak halleri kalmadı. Cicaldau bir türlü istenileni veremiyor. Kulübede hocanın elinde bu futbolculardan daha kaliteli orta saha oyuncusu yok. Bundan fazlasını da zaten takım oynayamıyor. Hele Katalan ekibine karşı bu mücadeleyi vermek, kıran kırana oynamak büyük başarı. Tamam UEFA Kupası’ndan elenildi ama bu tur heyecanı bütün taraftarlara büyük keyif verdi."

"BARCELONA'YA TARİHİ BİR DERS VERDİK"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "İlk yarıda beklendiği gibi top onlardaydı ama iki takım pozisyon üretmek, gol atmak adına eşit şansa sahipti. İkinci yarıya umutlu başlamıştık ama Van Aanholt'un sakatlandığında on kişiyle mücadele ederken Katalanlar Aubameyang'la bir gol daha buldu. Ardından maçın en etkili isimlerinden Dest, Kerem'i durdururken sakatlanarak çıktı. İşte tam o an bir tezahürat yükseldi tribünlerden; "bizler inandık, siz de inanın / bizim için bu maçı alın"… Hemen sonrasında Van Aanholt direği sıyırıp auta çıkan bir şut gönderdi ve yeniden maça dönmeyi başarmıştık. 63'te Gomis çıktı, Mohamed girdi. Artık beraberlik golü için daha umutluyduk ama topu adamlardan bir türlü alamıyorduk. 74. dakikada tribünler "dağ başını duman almış"ı söylerken Halil ve Morutan oyuna girdi. Artık daha tehlikeli ve daha hızlıydık fakat Barcelona büyüklüğüne yakışmayan tavırlarla ortamı gererek süreyi eritti. Olabilirdi ancak olmadı. Taktiğimiz, yüreğimiz, cesaretimiz yeterliydi ama maalesef ki gücümüz yetmedi. Onlara unutamayacakları bir ders verebilirdik; en çok buna üzülüyorum."

"BAŞI DİK BİTİRDİ"

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Torrent'in kulübedeki tüm ofansif hamleleri oyuna atmasına rağmen Kerem'in kaleye vurmak yerine pası tercih ettiği pozisyon hariç fırsat yakalayamadık. Pique ve Busquets'in ilk hamleleri ile çabuk ataklarda da zorlanan Galatasaray kaderine razı olmak zorunda bıraktı. Maçın yıldızı genç Pedri oldu. Yine de Galatasaray 2 maçta yaptığı mücadele ile bu sezon ki Avrupa macerasını başı dik bitirdi."

"MELO VE DROGBA OLSA..."

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "G.Saray'da Taylan ya da Berkan'dan biri yerine topu çıkarabilecek bir isim olsa mesela Melo olsa; 37'lik Gomis yerine misal Drogba olsa bu turu G.Saray'ın geçmesi daha muhtemeldi. Barcelona'nın aşırı farklı bir taktik farklılığına değil; standart orta alan baskısına ve kaliteli oyuncularına verildi maç. Özetle gücü yetmedi. Pedri'nin golü olmasa devreye 1-0 bitse bile belki 2. yarıda bu kadroya rağmen bir ihtimal daha olabilirdi. G.Saray iyi bir Avrupa Ligi performansı gösterdi. Sadece 1 maç kaybedip elendiler. Kerem - Marcao ve Nelsson'un kesin olarak yüksek ücretlerle talipleri olacaktır."

"GALATASARAY EPEY YOL ALMIŞ"

CEM DİZDAR/FANATİK: "Galatasaray; ilk devre sadece yediği golde Barcelona’nın akışını durdurmayı başaramadı. Onda da büyük sorun, ceza sahasına sızdırılan topta rakip karşısında ayakta kalmak yerine Marcao ve Berkan’ın benzeri reaksiyonla kayarak engelleme girişimlerindeydi. Biri ayakta kalsa, oyun o hızda akmazdı. Yine de o davranışları ‘can havli’ne sayalım. İkinci devrenin hemen başında yenilen gol de bir başka dersti. Galatasaray gücü ve Torrent’le çalışma süresinin kısalığı göz önüne alındığında, yapabileceğinin iyisini yapmaya çalıştı, olmadı. Ancak görüldü ki, olması için epey yol almışlar. Doğru yoldalar ve bu yolda yürümeye devam etmeliler."

"NAPOLI'DEN DAHA FAZLA ZORLADI"

ALİ ECE/FANATİK: "Galatasaray ilk 45’te özel yetenek Pedri’nin Iniesta’laştığı saniyeler hariç Barcelona’yı gayet iyi durdurdu. Marcao yine ikili mücadele kazanma canavarlığını sergilediği ilk yarıda bir de çok iyi bir kafa vuruşuyla Galatasaray’ı öne geçirdi. Barcelona’nın 2-1 öne geçtiği golde kaleci Inaki Pena da elinden geleni fazlasıyla yaptı ama yetmedi. Maçın kalanında özellikle Mostafa oyuna girdikten sonraki 20 dakikada Galatasaray Kerem’in hızlı dripling yeteneği ve Mısırlı santrforun hareketli oyunu birleşince Galatasaray tekrar oyunu dengeledi. Sonlara doğru ise Barcelona zamana oynadı, açıkçası Galatasaray bir önceki turda Barcelona’nın elediği Napoli’den daha iyi bir kadroya sahip olmamasına rağmen Barcelona’yı çok daha fazla zorlamayı başardı."

"YAPTIKLARI SADECE ZORLUK ÇIKARMAKTI"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Galatasaray, bir rüyanın eşiğine geldi, taraftarlarını da inandırdılar. Ancak hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Beraberlik golünün sahibi 19 yaşındaki Pedri, sanki sahanın en tecrübelisi gibi sakin ve güvenli oynadı. Yani; karşılarında ne yapacağını iyi bilen, sonuç almayı sabırla bekleyen ve ilk hatada skorun peşine düşen bir rakip vardı. Kimse Galatasaray takımına "Barcelona'ya nasıl elenirsin" diyemez. Ancak iki maçta da yaptıkları sadece "zorluk" çıkarmaktı. Torrent'in planı da buydu. Olmadı."

