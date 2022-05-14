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Son dakika: Galatasaraylı Olimpiu Morutan'dan Domenec Torrent'e gönderme! 'Her şeyin sorumlusu o!"

14.05.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezona Fatih Terim yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlamış ve Romanya'dan Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ı transfer etmişti. Gelen kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in ayrılmasıyla birlikte forma süresi de azalan Olimpiu Morutan, deneyimli çalıştırıcının yerine gelen Domenec Torrent'e eleştirilerde bulundu. Genç futbolcu, "Ben aynu şekilde çalıştım ama hoca böyle bir karar verdi. Sorumlusu o." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaraylı Olimpiu Morutan'dan Domenec Torrent'e gönderme! 'Her şeyin sorumlusu o!"
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, sezona büyük umutlarla başlamış ve 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok transfer yapmıştı. Sarı - kırmızılı takıma katılan oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Romanya'dan gelen Olimpiu Morutan olmuştu.

Galatasaray'ın sezon başında FCSB'den 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Olimpiu Morutan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında forma süresi azalan Rumen futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent'e eleştirilerde bulundu.

"SORUMLUSU TORRENT"

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Neden oynayamadığını bilmediğini söyleyen Olimpiu Morutan, "Umarım yeni sezona daha iyi başlarız ve şampiyonluğa oynarız. Fatih Hoca gittikten sonra uzun süre oynayamadım. O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. İdmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim, belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı. Sorumlusu o." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

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Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istediğini de sözlerine ekleyen Rumen futbolcu, "Herkesle diyalog kuruyorum. Belki iletişime kapalı görünüyorum ama öyle biri değilim. Sakin biriyim. Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmayı arzu ediyorum. Kim istemez, Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

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