Son dakika: Galatasaraylı taraftarları endişelendiren açıklama! Lucas Torreira'nın menajeri: 'O kulüple görüşeceğim!'

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira, kazanılan şampiyonlukta gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Başarıda başrol oynayan isimler arasında gelen Uruguaylı yıldızın geleceği merak konusu olmuştu.

Özellikle İtalyan kulüplerinin radarında yer alan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

"KENDİSİ DE FUTBOLU DA OLGUNLAŞTI"

La Lazio Siamo Noi'ye konuşan Bentancur, "Torreira, kendini Sampdoria'da kanıtladı. Arsenal'deki ilk yılında en iyisi oydu. Şimdi kendisi de futbolu da olgunlaştı." dedi.

"LAZIO İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Transfer hakkında da konuşan menajer, "Galatasaray, Torreira'yı satış listesine koymadı. Dürüst olmak gerekirse gelecek hafta Lazio ile masaya oturacağım ve resmi görüşmeleri yürüteceğim. Lazio gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Lucas, İtalya'yı her zaman çok sevmiştir. Kendisi satılık değil ama iş iştir her zaman." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.



