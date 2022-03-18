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Son dakika: Galatasaraylı Taylan Antalyalı: "Daha güçlü döneceğiz!"

18.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 2-1 kaybettikleri Barcelona maçı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Son dakika: Galatasaraylı Taylan Antalyalı: "Daha güçlü döneceğiz!"
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Barcelona'ya iki maçın ardından toplamda 2-1'lik skorla elenen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, takım olarak Avrupa hedeflerinin devam edeceğini belirtti.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ!"

Instagram hesabından bir açıklama yayımlayan Antalyalı, "Bu sene müthiş bir özveri, emek ve umutla devam ettiğimiz Avrupa maceramız, dün gece maalesef sona erdi. 22 yıl sonra aynı hisleri tekrar yaşamak, yaşatmak en büyük hayalimizdi ve buna her geçen gün ve her maç sonrası daha fazla inanmıştık. Her ne kadar büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşasak da, bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm bu yolculuk boyunca mücadeleden ve kurduğumuz hayalden bir an bile vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma ve bize bu yolda inanan ve son ana kadar destekleyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler. Daha iyi ve daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
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