Son dakika: Galatasaraylılar bunu hiç beklemiyordu! Inaki Pena'nın geleceği belli oldu...

Son dakika haberleri: Sezona Fatih Terim döneminde başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik direktör ile devre yolları ayırarak göreve Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katmıştı. Bu isimlerden en dikkat çekeni Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena olmuştu.

İspanya La Liga devi Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen kaleci Inaki Pena, Fernando Muslera'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Galatasaray, İspanyol file bekçisinin ortaya koyduğu oyun sonrasında bonservisini almak için harekete geçmişti ancak Katalan devinden kötü haber geldi.

BARCELONA BIRAKMIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yönetimden 7 transfer talep etti. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve dev kulüp, Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.

TER STEGEN'İN YEDEĞİ OLACAK

Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruaylı eldivene kaptırdı.

BARCELONA'DA DİĞER İSİMLER

Öte yandan İspanyol medyasındaki haberde Xavi'nin istediği diğer isimlere de yer verildi. Genç teknik adamın, savunmanın sağına bir transfer istediği ve futbolcunun yüksek olasılıkla Chelsea'den Cesar Azpilicueta olduğu vurgulandı. Katalan devinin, sol bek için ise Marcos Alonso, Jose Luis Gaya ve Aljandro Grimaldo ile ilgilendiği ifade edildi.

