SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylılar bunu hiç beklemiyordu! Inaki Pena'nın geleceği belli oldu...

Son dakika: Galatasaraylılar bunu hiç beklemiyordu! Inaki Pena'nın geleceği belli oldu...

09.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon başında Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında devre arasında Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray'da İspanyol kalecinin performansı camiayı mutlu etmişti. Pena'nın bonservisini almak isteyen sarı - kırmızılılara Barcelona'dan kötü bir haber geldi. İspanyol basını, Pena'nın Barcelona'ya geri döneceğini duyurdu.

Son dakika: Galatasaraylılar bunu hiç beklemiyordu! Inaki Pena'nın geleceği belli oldu...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Sezona Fatih Terim döneminde başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik direktör ile devre yolları ayırarak göreve Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katmıştı. Bu isimlerden en dikkat çekeni Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena olmuştu.

İspanya La Liga devi Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen kaleci Inaki Pena, Fernando Muslera'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Galatasaray, İspanyol file bekçisinin ortaya koyduğu oyun sonrasında bonservisini almak için harekete geçmişti ancak Katalan devinden kötü haber geldi.

BARCELONA BIRAKMIYOR

20220221_2_52265293_73902154 (Large)

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, yönetimden 7 transfer talep etti. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve dev kulüp, Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.

TER STEGEN'İN YEDEĞİ OLACAK

20220221_2_52266564_73903882 (Large)

Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

20220221_2_52266564_73903888 (Large)

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruaylı eldivene kaptırdı.

BARCELONA'DA DİĞER İSİMLER

Öte yandan İspanyol medyasındaki haberde Xavi'nin istediği diğer isimlere de yer verildi. Genç teknik adamın, savunmanın sağına bir transfer istediği ve futbolcunun yüksek olasılıkla Chelsea'den Cesar Azpilicueta olduğu vurgulandı. Katalan devinin, sol bek için ise Marcos Alonso, Jose Luis Gaya ve Aljandro Grimaldo ile ilgilendiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'daki ayrılığı resmen duyurdular! "Marsilya'ya transfer oldu!"Galatasaray'daki ayrılığı resmen duyurdular! "Marsilya'ya transfer oldu!"
Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.