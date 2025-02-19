SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi: Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, kaos yaratmaktan vazgeçin

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi: Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, kaos yaratmaktan vazgeçin

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.02.2025 17:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Galatasaray tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada TFF sert şekilde eleştirilirken, "Bugün futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın" denildi.

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi: Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, kaos yaratmaktan vazgeçin

Türk spor kamuoyunun gözü 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçında. Herkes derbi maç için gün sayarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün yaptığı açıklama ile karşılaşmayı yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu.

ra

VİNCİC İSMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Maçı hangi hakemin yöneteceği henüz belli olmazken masadaki isimlerden biri de Slovenyalı Slavko Vincic. Bu isim Galatasaray tarafından olumlu karşılanmazken, Galatasaray taraftarları da konuyla ilgili olarak birçok paylaşımda bulundu.

5555

OKAN BURUK'TAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI: İYİ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

AZ Alkmaar maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem, çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır" demişti.

faa

GALATASARAY'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

TFF'nin yabancı hakem kararı Galatasaray'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi ve TFF sert bir şekilde eleştirildi. İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

53

Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

  1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?

  2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?

  3. Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

54

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.

Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"

Canlı Skor

Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?
Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na mektup!Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na mektup!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar bir anda etkisini artırdı! Eve dönenler zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar bir anda etkisini artırdı! Eve dönenler zor anlar yaşadı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan için gözaltı kararı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan için gözaltı kararı

Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenecek mi?

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi

Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi

Derbinin hakemi büyük oranda belli oldu! G.Saray ayaklandı: İstemiyoruz...

Derbinin hakemi büyük oranda belli oldu! G.Saray ayaklandı: İstemiyoruz...

TFF resmen açıkladı! Derbi hakemi için karar verildi

TFF resmen açıkladı! Derbi hakemi için karar verildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.