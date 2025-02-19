Son dakika! Galatasray'dan TFF'ye 'yabancı hakem' tepkisi: Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, kaos yaratmaktan vazgeçin

Türk spor kamuoyunun gözü 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçında. Herkes derbi maç için gün sayarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün yaptığı açıklama ile karşılaşmayı yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu.

VİNCİC İSMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Maçı hangi hakemin yöneteceği henüz belli olmazken masadaki isimlerden biri de Slovenyalı Slavko Vincic. Bu isim Galatasaray tarafından olumlu karşılanmazken, Galatasaray taraftarları da konuyla ilgili olarak birçok paylaşımda bulundu.

OKAN BURUK'TAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI: İYİ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

AZ Alkmaar maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem, çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır" demişti.

GALATASARAY'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

TFF'nin yabancı hakem kararı Galatasaray'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi ve TFF sert bir şekilde eleştirildi. İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir? Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır? Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.

Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"