Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı: KYK yurt başvuruları başladı! Bu tarihlere dikkat!

Bakanlık, yurt başvurularının başlayacağı tarihleri açıkladı. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden veya Bakanlığın belirlediği resmi platformlar aracılığıyla yapabilecek. Başvuru sürecinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, “An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz” dedi.

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Bakanlığın resmi platformları aracılığıyla yapılabilecek. Ek kontenjan, yatay/dikey geçiş, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için başvurular ise üniversite süreçlerinin tamamlanmasının ardından alınacak.

YATAK KAPASİTESİ %443 ARTTI: 1 MİLYON GENCE GÜVENLİ YUVA

Bakan Bak, Türkiye’nin yurt altyapısında büyük bir başarı yakaladığını vurguladı: “Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik.”

Ayrıca, 518 bin 713 öğrencinin yurtlarda ücretsiz konaklama imkanıyla Türkiye’yi gezme fırsatı bulduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE 34 MİLYAR TL DESTEK

Bakanlık, yurt hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere burs ve beslenme desteği de sağlıyor. Bakan Bak, “Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik” dedi.

YAPAY ZEKA İLE ADİL VE HIZLI YERLEŞTİRME

Yurt yerleştirme süreçlerinde yapay zekanın etkin bir şekilde kullanıldığını belirten Bak, “Öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirliyoruz. Kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etme ve başarılı öğrencilerimizi en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.