SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Google, Fenerbahçe'yi en çok şampiyon olan takım ilan etti! Ortalık savaş alanı...

Son dakika: Google, Fenerbahçe'yi en çok şampiyon olan takım ilan etti! Ortalık savaş alanı...

06.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sayıları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin itirazları üzerine Google bu konuda güncellemeye gitti. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte en çok şampiyon olan takım (28) Fenerbahçe olarak gözüküyor. Bu olayın ardından diğer takımın taraftarları sosyal medyada tartışma başlattı. İşte detaylar...

Son dakika: Google, Fenerbahçe'yi en çok şampiyon olan takım ilan etti! Ortalık savaş alanı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin 1959 senesinden önceki yıllarda yaşanan şampiyonlukların sayılması üzerine yaptığı başvurunun ardından Google bir güncellemeye gitti. Yapılan güncellemede en çok şampiyonluğa sahip takım Fenerbahçe olarak girildi.

ALİ KOÇ AÇIKLADI! 5 YILDIZ KOYACAĞIZ

FSFEKZbXwAM_Ec8

Ali Koç, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Mesaj olsun diye bu sezon yıldızları çıkardık ama anlamıyorsunuz!" demişti.

GOOGLE GÜNCELLEDİ! EN ÇOK ŞAMPİYON FENERBAHÇE

"Bugünkü adı Süper Lig olan organizasyon 1959 yılından bu yana ülkenin futbol şampiyonunu belirleyen en üst düzey ligdir. TFF'nin kurulmasından itibaren, 1959'a kadar olan şampiyonluklarla birlikte, tüm şampiyonaların toplamında en çok şampiyon olan takım, 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir."

ASDASD

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler! 'Fenerbahçe otobüsüne saldırı Trabzon il sınırında yapıldı, o saldırıya sahip çıktınız'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler! 'Fenerbahçe otobüsüne saldırı Trabzon il sınırında yapıldı, o saldırıya sahip çıktınız'

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

kapak_131730

Google'ın bu hamlesinin ardından diğer takım taraftarları adeta çıldırdı. Tüm dünya tarafından kabul gören Google'ın bu hamlesinden sonra TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Dünyada yapılan aramalar sonucunda en çok şampiyon olan takım Fenerbahçe olarak gözükecek. UEFA'nın da hangi kaynağı baz alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI: Ali Koç konuşuyorCANLI: Ali Koç konuşuyor
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Google son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

CANLI: Ali Koç konuşuyor

CANLI: Ali Koç konuşuyor

Dünya basınına manşet oldular!

Dünya basınına manşet oldular!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.