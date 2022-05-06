Son dakika: Google, Fenerbahçe'yi en çok şampiyon olan takım ilan etti! Ortalık savaş alanı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin 1959 senesinden önceki yıllarda yaşanan şampiyonlukların sayılması üzerine yaptığı başvurunun ardından Google bir güncellemeye gitti. Yapılan güncellemede en çok şampiyonluğa sahip takım Fenerbahçe olarak girildi.

ALİ KOÇ AÇIKLADI! 5 YILDIZ KOYACAĞIZ

Ali Koç, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Mesaj olsun diye bu sezon yıldızları çıkardık ama anlamıyorsunuz!" demişti.

GOOGLE GÜNCELLEDİ! EN ÇOK ŞAMPİYON FENERBAHÇE

"Bugünkü adı Süper Lig olan organizasyon 1959 yılından bu yana ülkenin futbol şampiyonunu belirleyen en üst düzey ligdir. TFF'nin kurulmasından itibaren, 1959'a kadar olan şampiyonluklarla birlikte, tüm şampiyonaların toplamında en çok şampiyon olan takım, 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir."

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Google'ın bu hamlesinin ardından diğer takım taraftarları adeta çıldırdı. Tüm dünya tarafından kabul gören Google'ın bu hamlesinden sonra TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Dünyada yapılan aramalar sonucunda en çok şampiyon olan takım Fenerbahçe olarak gözükecek. UEFA'nın da hangi kaynağı baz alacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.



