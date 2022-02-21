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Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçında şike suçlaması! İrfan Can Eğribayat olay oldu

21.02.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Göztepe-Galatasaray maçı uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu. Tam 4 penaltı ve 5 golün atıldığı karşılaşma sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Göztepe kalecisinin maç içinde yaptığı hataların ardından rakip taraftarlar genç kaleciyi topa tuttu. Şike suçlamasıyla karşı karşıya kalan İrfan Can için yüzlerce tweet atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçında şike suçlaması! İrfan Can Eğribayat olay oldu
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Göztepe'nin 3-2 mağlup edilmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı ve taraftarlar kendinden geçti. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e büyük tepki gösteren Göztepe taraftarı yoğun protestoda bulundu. Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ise sosyal medyada büyük tepki vardı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı savaş alanına döndü! Taraftar sahaya girdi...

ŞİKE SUÇLAMASI!

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Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için şike suçlaması yapıldı. Maç içinde yaptığı hataların ardından sosyal medyada gündem olan İrfan Can için yüzlerce tweet atıldı. Büyük tepki gösteren rakip taraftarlar İrfan Can'ın Galatasaraylı olduğunu bile iddia etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Göztepe-Galatasaray maçı bitti ama olaylar bitmedi! İrfan Can Eğribayat kendinden geçti...Göztepe-Galatasaray maçı bitti ama olaylar bitmedi! İrfan Can Eğribayat kendinden geçti...

İŞTE BAZI TWEETLER...

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Son dakika: 4 penaltı 5 gol! Göztepe-Galatasaray maçı alev aldı! Son dakikada gelen 3 puan...Son dakika: 4 penaltı 5 gol! Göztepe-Galatasaray maçı alev aldı! Son dakikada gelen 3 puan...


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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Zorunuza gitti tabi adamın 2,2 ken emrenin yüzde yüz golünü kurtardıgını niye demiyorsunuz zorunuza gidiyor demi puhaa
cinconun olduğu yerde şike gayet normal boşuna şikesaray denmiyor.hakemlerin arkadan itelemesiyle bu kadar işte eziksiniz puhahahahh
@hasan_1986_ovvdi Fenev=şike Şike dendimi akla yıllar geçsede fbeş akla gelecek. Bunu asla unutturamazsınız GS ye iftira ederek.
Uzatmalarda 2 tane net gol kurtardı golleri penaltıdan yedi ne şikesi bu
Hey Allahım ne kadar art niyetli insan var.Taylan ve Ömer de şike yapmış olabilir mi. Yok yok Taylan ve Ömer şike yapmıştır.Ne kadar art niyetli insan var hayret.

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