Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçında şike suçlaması! İrfan Can Eğribayat olay oldu

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Göztepe'nin 3-2 mağlup edilmesinin ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı ve taraftarlar kendinden geçti. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e büyük tepki gösteren Göztepe taraftarı yoğun protestoda bulundu. Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ise sosyal medyada büyük tepki vardı.

ŞİKE SUÇLAMASI!

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için şike suçlaması yapıldı. Maç içinde yaptığı hataların ardından sosyal medyada gündem olan İrfan Can için yüzlerce tweet atıldı. Büyük tepki gösteren rakip taraftarlar İrfan Can'ın Galatasaraylı olduğunu bile iddia etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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