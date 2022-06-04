Son dakika: Göztepe için ters köşe! Abramovich derken, Ankersen bitiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda küme düşen ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de kulüp hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepil, son haftalara doğru başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağına dair iddialar çıkmış ancak bu iddialar kulüp tarafından net bir şekilde yalanlanmıştı.

Abramovich'ten sonra gündeme Rasmus Ankersen ismi gelmiş ve Danimarkalı iş insanının Göztepe ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilmişti.

GÖZTEPE'NİN YENİ SAHİBİ...

Fanatik'in haberine göre; Göztepe'nin yeni sahibi Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen oluyor.

STATTA MAÇI İZLEMİŞTİ

İki kez Gürsel Aksel Stadı'nı, Urla'da Adnan Süvari Tesisleri'ni gezen Ankersen'in Göztepe'nin küme düşmesine sebep olan Altay maçını da statta seyrettiği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAR ATILACAK

Ankersen'in kısa süre içerisinde kulübü resmen satın alacağı öne sürüldü.

Danimarka'da ekiplerinden Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankerse, Brendford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brendford'u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı.

İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen'in 6 aydır Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. Ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı’da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi.

