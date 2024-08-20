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  4. Son dakika | GSB yurt başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden yapılacak: İşte bitiş tarihi

Son dakika | GSB yurt başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden yapılacak: İşte bitiş tarihi

20.08.2024 10:08
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Son dakika haberi: Yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Son dakika | GSB yurt başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden yapılacak: İşte bitiş tarihi

Son dakika haberi: Yurt başvurusunda bulunacak yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği haber geldi. 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı.

ÜNİVERSİTELİLER VE ÜNİVERSİTELİ ADAYLARI BAŞVURABİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.

GSB 2024-2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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