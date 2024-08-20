Son dakika | GSB yurt başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden yapılacak: İşte bitiş tarihi

Son dakika haberi: Yurt başvurusunda bulunacak yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği haber geldi. 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı.

ÜNİVERSİTELİLER VE ÜNİVERSİTELİ ADAYLARI BAŞVURABİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.

GSB 2024-2025 YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Sevgili gençler;



📣#GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢



📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 20, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır