Son dakika | GSB yurt başvuruları başladı! E-Devlet üzerinden yapılacak: İşte bitiş tarihi

Son dakika haberi: Yurt başvurusunda bulunacak yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği haber geldi. 2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.
Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.
Sevgili gençler;— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 20, 2024
📣#GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢
📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX