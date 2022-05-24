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  4. Son dakika: GSTV spikeri Serbay Şenkal'dan büyük tepki! Rasim Ozan Kütahyalı için ağır sözler...

Son dakika: GSTV spikeri Serbay Şenkal'dan büyük tepki! Rasim Ozan Kütahyalı için ağır sözler...

24.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV canlı yayınına konuk oldu. Onur Yıldız, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yer aldığı programa çıkan Koç, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, programın sonuna doğru Kütahyalı ile sert bir polemiğe girdi. Yaşananların ardından GSTV spikeri Serbay Şenkal'dan flaş bir tweet geldi.

Son dakika: GSTV spikeri Serbay Şenkal'dan büyük tepki! Rasim Ozan Kütahyalı için ağır sözler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç; dün akşam Beyaz TV canlı yayınında çok önemli açıklamalar yaparken, Rasim Ozan Kütahyalı ile de tartışma yaşadı.

Ali Koç, Kütahyalı'ya "Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler." ifadelerini kullanmıştı.

KÜTHAYALI'YI HEDEF ALDI

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GSTV spikeri Serbay Şenkal ise programın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan bir tweet attı.

"BÜYÜK SABIR GEREKTİREN BİR HADİSE"

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Şenkal'ın paylaşımında, "Rasim Ozan Kütahyalı ile program yapmak hakikaten büyük sabır gerektiren bir hadise. Ayrıca taraftarı ve profesyoneli olduğum camiam ile anılması büyük bir dezavantaj, hatta utanç vesilesi kanımca!" ifadeleri yer aldı.

Serbay Şenkal'ın tweet'i, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

ARDA GÜLER'İ ÖVMÜŞTÜ

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GSTV spikeri Şenkal, daha önce de Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım." övgüsünde bulunmuştu.

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