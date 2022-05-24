Son dakika: GSTV spikeri Serbay Şenkal'dan büyük tepki! Rasim Ozan Kütahyalı için ağır sözler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç; dün akşam Beyaz TV canlı yayınında çok önemli açıklamalar yaparken, Rasim Ozan Kütahyalı ile de tartışma yaşadı.

Ali Koç, Kütahyalı'ya "Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler." ifadelerini kullanmıştı.

KÜTHAYALI'YI HEDEF ALDI

GSTV spikeri Serbay Şenkal ise programın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan bir tweet attı.

"BÜYÜK SABIR GEREKTİREN BİR HADİSE"

Şenkal'ın paylaşımında, "Rasim Ozan Kütahyalı ile program yapmak hakikaten büyük sabır gerektiren bir hadise. Ayrıca taraftarı ve profesyoneli olduğum camiam ile anılması büyük bir dezavantaj, hatta utanç vesilesi kanımca!" ifadeleri yer aldı.

Serbay Şenkal'ın tweet'i, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

ARDA GÜLER'İ ÖVMÜŞTÜ

GSTV spikeri Şenkal, daha önce de Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım." övgüsünde bulunmuştu.

