SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler bilinmezliği! "Israrla az kullanmak doğru bir futbol aklı değil"

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken, lige Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük sonrası 1 puanlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında alınan mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nde de erken havlu atılmasının ardından taraftar tepkili. Sarı-Lacivertli ekipte alınan bu beklenmedik sonuçların yankıları sürerken, Fotomaç Gazetesi yazarlarından Ender Bilgin, Sarı-Lacivertli ekibin gündemine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"ARDA'YI AZ KULLANMAK..."

Fenerbahçe'nin Kiev ve Ümraniyespor karşılaşmalarında kendi bacağına sıktığını belirten Bilgin,"Crespo ve Zajc'ı kenarda tutmak, eldeki en verimli forvet olan Serdar Dursun'u kulübeye hapsetmek, Arda'yı ısrarla az kullanmak doğru bir futbol aklı değil. Bu takımın zamana ihtiyacı olduğunu kabul ediyorum. Ama geçiş dönemini en az zararla atlatmayı sağlayacak oyuncular yukarıda saydıklarımdı." ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYESPOR F.BAHÇE'Yİ EZBERLEMİŞ GİBİYDİ"

"İrfan ve Mert de bu takımda bir şekilde yer bulmalı." diyen Bilgin, "Son bir söz de Ali Bey'e. Yabancı hocaların yeni geldiklerinde ligimizi küçümsemek gibi bir yaklaşımı oluyor. Ben Jesus ve ekibinin Ümraniyespor'a hiç çalışmadığını düşünüyorum. Oysa Ümraniye, Fenerbahçe'yi ezberlemiş gibiydi." dedi.

SANTRAFOR...

Ayrıca Bilgin, "Başkan, Süper Lig şartlarını ve dört büyük rakip dışında da işinin çantada keklik olmadığını Jesus'a daha iyi anlatmalı. Ve şu fırsat oyuncusu her kim olacaksa, mutlaka çok iyi bir santrafor olmalı!" ifadelerini kullandı.



