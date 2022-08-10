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Son dakika haberleri: Beşiktaş açıkladı! Emirhan İlkhan resmen Torino'da

10.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu Kayserispor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle açan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de sürüyor. Siyah-Beyazlı ekibin genç yıldızı Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi Torino ile olan görüşmelerde sona gelindi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, genç oyuncu için Torino kulübü ile anlaşma sağlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş açıkladı! Emirhan İlkhan resmen Torino'da
Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Kulübü Emirhan İllkhan için İtalyan ekibi Torina ile anlaşıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle resmen duyurdu. SiyahBeyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ!

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Beşiktaş, altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon Önder Karaveli'nin takımın başında olduğu dönemde Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynanan maçta bulduğu fırsatı iyi değerlendirip sezon içinde rotasyona dahil olmayı başarmıştı.

Emirhan, geçtiğimiz sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere çıktığı 12 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.

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