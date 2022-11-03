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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ilk transfer çalımı geldi! Jorge Jesus'a büyük şok...

03.11.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar bu isim için Fenerbahçe ile büyük bir yarış içine girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine bağlamak isteyen Galatasaray yönetimi transfer çalımı atmak üzere. Slavia Prag'a düşük bir bonservis ücreti ödemeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un çok istediği Peter Olayinka'yı kadrosuna katacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ilk transfer çalımı geldi! Jorge Jesus'a büyük şok...
Peter Olayinka

Peter Olayinka

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Slavia Prag
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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan transfer sezonu başlamadan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım geldi. Slavia Prag forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Olayinka ile anlaşan sarı-kırmızılılar kulübüyle de en sıkışmak üzere...

JORGE JESUS ÇOK İSTEDİ

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Orta sahadaki dinamik performansından dolayı Peter Olayinka'yı çok isteyen Portekizli teknik adam Galatasaray'ın araya girmesiyle büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle anlaşmasının ardından kulübü Slavia Prag ile de el sıkışma aşamasına geldiği öğrenildi.

PETER OLAYINKA KİMDİR?

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SK Slavia Prag takımında Forvet ve orta saha mevkinde forma giyen Peter Olayinka, 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 73 kilo olan Peter Olayinka, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.


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