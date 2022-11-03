Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ilk transfer çalımı geldi! Jorge Jesus'a büyük şok...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan transfer sezonu başlamadan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım geldi. Slavia Prag forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Olayinka ile anlaşan sarı-kırmızılılar kulübüyle de en sıkışmak üzere...

JORGE JESUS ÇOK İSTEDİ

Orta sahadaki dinamik performansından dolayı Peter Olayinka'yı çok isteyen Portekizli teknik adam Galatasaray'ın araya girmesiyle büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle anlaşmasının ardından kulübü Slavia Prag ile de el sıkışma aşamasına geldiği öğrenildi.

PETER OLAYINKA KİMDİR?

SK Slavia Prag takımında Forvet ve orta saha mevkinde forma giyen Peter Olayinka, 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 73 kilo olan Peter Olayinka, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.



