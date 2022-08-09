Son dakika haberleri! Sevilla, Galatasaray'a abone oldu! Marcao'dan sonra Nelsson da gitti...

Son dakika haberleri! Sevilla, Galatasaray'dan transferlerine devam ediyor... Marcao'nun ardından bu sezon bir diğer stoper Nelsson'u da kadrosuna katmak üzere olan Sevilla'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklama yapması bekleniyor.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Marcao'yu bonuslar dahil 15 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Sevilla, Galatasaray'ın diğer stoperi Nelsson'u da transfer ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Victor Nelsson için Galatasaray'a daha önce 10 ve 13 milyon Euro'luk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sarı kırmızılı ekibin kapısını üçüncü bir teklifle çaldı. Bu teklifin 17 milyon Euro bandında olduğu iddia edildi.

"NELSSON GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transfer durumuyla ilgili konuşan Erden Timur, "Teklifler var. Nelsson’un biz kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum' dedi." ifadelerini kullanmıştı.



