Son dakika haberleri! Umut Bozok ile Galatasaray aşkı kördüğüme döndü! Ezeli rakip araya girip işi bitiriyor...

Son dakika haberleri... Okan Buruk'un önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında gelen Umut Bozok, adım adım ezeli rakibe gidiyor. Fransız ekibi Lorient ile bonservis konusunda bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmak üzere...

"OKUDUĞUN ŞEYLERE İNANMA LÜTFEN!"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Umut Bozok, Galatasaray'dan yüksek maaş istediğine yönelik iddialara, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen." cevabını vermişti.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ!

Galatasaray ile bir türlü anlaşamayan Lorient kulübüne Trabzonspor'un teklif yaptığı ve anlaşmak üzere oldukları aktarıldı. Bordo-mavililerin Lorient'e Umut Bozok için 2 milyon Euro bonservis teklif yaptığı iddia edildi.



