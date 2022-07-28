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Son dakika haberleri! Umut Bozok ile Galatasaray aşkı kördüğüme döndü! Ezeli rakip araya girip işi bitiriyor...

28.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Kasımpaşa'nın eski golcüsü Umut Bozok'tan flaş bir paylaşım gelmişti. Galatasaray hakkındaki iddiaları cevaplayan yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri! Umut Bozok ile Galatasaray aşkı kördüğüme döndü! Ezeli rakip araya girip işi bitiriyor...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri... Okan Buruk'un önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında gelen Umut Bozok, adım adım ezeli rakibe gidiyor. Fransız ekibi Lorient ile bonservis konusunda bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmak üzere...

"OKUDUĞUN ŞEYLERE İNANMA LÜTFEN!"

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Umut Bozok, Galatasaray'dan yüksek maaş istediğine yönelik iddialara, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen." cevabını vermişti.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ!

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Galatasaray ile bir türlü anlaşamayan Lorient kulübüne Trabzonspor'un teklif yaptığı ve anlaşmak üzere oldukları aktarıldı. Bordo-mavililerin Lorient'e Umut Bozok için 2 milyon Euro bonservis teklif yaptığı iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor galatasaray lorient son dakika haberleri
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