SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağını açıkladılar! Dünya tarihine geçecek takas...

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağını açıkladılar! Dünya tarihine geçecek takas...

21.06.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bittiği Milan'a veda ederek ezeli rakip Inter'e transfer olan ancak şampiyonluğu Milan'a kaptıran Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 devi PSG, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için tarihi bir takas teklifi sundu.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağını açıkladılar! Dünya tarihine geçecek takas...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluğun Milan'a kaptırılması sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Milli futbolcumuzun takımdan ayrılacağına dair iddialar günden güne artarken, flaş bir haber gündeme geldi.

Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PSG, HAKAN'I İSTİYOR

20220329_2_52855795_75265843

İtalyan basınının haberine göre; Paris Saint-Germain, geçen sezon Milan ile bu sezon da Inter ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak istiyor.

TARİHİ TAKAS TEKLİFİ

2022-06-07T192319Z_554243499_UP1EI671HUT6B_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-LTU-TUR-REPORT

Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır. PSG'nin bu transfer için Inter'e bu sezonun başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum'u da içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

MESSI, NEYMAR, MBAPPE...

2022-05-26T101033Z_1677447549_RC2XJT9NB1MH_RTRMADP_3_SOCCER-JAPAN-PSG

Olası bir Georginio Wijnaldum-Hakan Çalhanoğlu takası gerçekleşmesi durumunda milli yıldız yeni bir meydan okuma ile kendisini Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların içinde bulabilir. Ayrıca PSG'nin 28 yaşındaki futbolcunun transferi ile orta sahadaki dinamizmi artırmayı planladığı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Georginio Wijnaldum'dan daha düşük bir maaş alması da Fransız ekibini bu transfere yönlendiren etmenlerden biri olarak gösteriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!
Emre Belözoğlu imzayı atıyorEmre Belözoğlu imzayı atıyor
Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...Anlaşma 2 yıllık! Resmen PSG'de...
Anahtar Kelimeler:
transfer Milan Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza!

Burak Yılmaz'dan 5 yıllık imza!

Domenec Torrent dönemi sona erdi!

Domenec Torrent dönemi sona erdi!

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.