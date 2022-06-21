Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağını açıkladılar! Dünya tarihine geçecek takas...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluğun Milan'a kaptırılması sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Milli futbolcumuzun takımdan ayrılacağına dair iddialar günden güne artarken, flaş bir haber gündeme geldi.

Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PSG, HAKAN'I İSTİYOR

İtalyan basınının haberine göre; Paris Saint-Germain, geçen sezon Milan ile bu sezon da Inter ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak istiyor.

TARİHİ TAKAS TEKLİFİ

Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır. PSG'nin bu transfer için Inter'e bu sezonun başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum'u da içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

MESSI, NEYMAR, MBAPPE...

Olası bir Georginio Wijnaldum-Hakan Çalhanoğlu takası gerçekleşmesi durumunda milli yıldız yeni bir meydan okuma ile kendisini Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların içinde bulabilir. Ayrıca PSG'nin 28 yaşındaki futbolcunun transferi ile orta sahadaki dinamizmi artırmayı planladığı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Georginio Wijnaldum'dan daha düşük bir maaş alması da Fransız ekibini bu transfere yönlendiren etmenlerden biri olarak gösteriliyor.

