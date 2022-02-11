MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Haydar Dümen'in eşi ile ilgili üzücü haber! Kargasıyla o anısı yeniden gündeme geldi

Son Dakika: Haydar Dümen'in eşi ile ilgili üzücü haber! Kargasıyla o anısı yeniden gündeme geldi

11.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen’in ölüm haberinin ardından bir üzücü haber de eşinden geldi. Son dakika haberine uzun yıllar Posta gazetesinde yazılar yazan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen’in ölüm nedeninin koronavirüs olduğunun açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre eşi Gül Dümen’in de aynı hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Posta gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz, canlı yayında Haydar Dümen'in evinde beslediği karga ile ilgili de dikkat çeken bir hikaye anlattı.

Son Dakika: Haydar Dümen'in eşi ile ilgili üzücü haber! Kargasıyla o anısı yeniden gündeme geldi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Uzun yıllar yazarlık yapan Haydar Dümen vefat etti. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi. Ünlü yazarın 11 gündür tedavi gördüğü ifade edildi.

Posta gazetesi yayın koordinatörü Mehmet Çoşkundeniz CNN Türk canlı yayınında Haydar Dümen’in ölümü sözleri şunları söyledi:

Türkiye’nin en renkli doktoruydu her şeyden önce. Bugün sokağa çıksak yoldan herhangi birini hangi yaş grubundan olursa olsun ‘Haydar Dümen kimdir?’ diye sorsak mutlaka bir fikri bir cevabı vardır. Türkiye’nin tanıdığı, Türkiye’ye hem mizahi yönden hem de bilimsel olarak bir çok şeyi öğreten özellikle cinsellik konusunda ayıbın utancın olmadığını anlatan bir kişilikti. 2004 yılından beri Posta gazetesinden beraber çalışırdık. Aslında bizim gazetede yazmadan önce biraz elini ayağını çekmişti bu işlerden ama biz tekrar onu razı ederek yeniden Türkiye’ye mal olmasını sağladık. Bunca yıl onunla birlikte çalışmış olmaktan dolayı her şeyden önce çok mutluyuz. Kaybı bizim için çok üzücü oldu.

Screenshot_3

"TÜRKİYE’YE CİNSELLİĞİ ÖĞRETEN İNSANDI"

Haydar Hoca maalesef 10 gündür hastanede covid tedavisi görüyordu. Bu melun hastalık Haydar Hocamızı aramızdan aldı. Çok üzgünüz gazeteye çok sık gelmese de her ziyaretinde eli kolu dolu gelir arkadaşlarla mutlaka oturur, sohbet eder onun engin bilgisinden bizde yararlanmak için oturur kendisi ile sohbet ederdik. Çok önemli bir değeri kaybettik. Türkiye’ye gerçek anlamda cinselliği öğreten bir insan diyebiliriz Haydar Dümen için.

FLTqwhyXoBcV67l

EVİNDE BESLEDİĞİ KARGAYI ANLATTI

Haydar Hocamızla biz senede bir iki defa röportaj yaparız. Hem onu tekrar okuyucuya hatırlatmak için hem de o bir sene içerisinde ne yaptıysa anlatması için. Açıkçası bizi en çok şaşırtan evinde beslediği karga olmuştu. Haydar Hocanın onunla ilgili durumu anlatayım size.

Bu karga penceresine geliyor sürekli ve bir türlü gitmek bilmiyor. Kargaya işte yem veriyor. Besliyor ama karga resmen evin bir üyesi haline geliyor ve o kargayı eve alıyor. Ben de şunu sormuştum Haydar Hocaya. Hani derler ki karga nankördür insanın gözünü oyar korkmuyor musunuz? Karga evin içinde… Bana da demişti ki evladım kargadan korkmayacaksın nankör insandan korkacaksın ben hayatım boyunca o kadar çok nankör insan gördüm ki kargada sadakati gördüm demişti. Bu da bizim kulağımıza küpe olmuştu.

Son dakika haberi: Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti! Haydar Dümen'in ölüm nedeni ve zamanı açıklandıSon dakika haberi: Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti! Haydar Dümen'in ölüm nedeni ve zamanı açıklandı

EŞİ DE HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Eşi Gül Dümen de maalesef hastanede kovid tedavisi görüyor. Ona da acil şifalar dileyelim buradan.

0x0-1644576256516

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'dan sürpriz! 'Final yapacak' deniyorduAcun Ilıcalı'dan sürpriz! 'Final yapacak' deniyordu
FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleğiFETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği
Meclis adisyonunu görünce bakın ne istediMeclis adisyonunu görünce bakın ne istedi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.