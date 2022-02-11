Son Dakika: Haydar Dümen'in eşi ile ilgili üzücü haber! Kargasıyla o anısı yeniden gündeme geldi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Uzun yıllar yazarlık yapan Haydar Dümen vefat etti. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Haydar Dümen'in ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi. Ünlü yazarın 11 gündür tedavi gördüğü ifade edildi.

Posta gazetesi yayın koordinatörü Mehmet Çoşkundeniz CNN Türk canlı yayınında Haydar Dümen’in ölümü sözleri şunları söyledi:

Türkiye’nin en renkli doktoruydu her şeyden önce. Bugün sokağa çıksak yoldan herhangi birini hangi yaş grubundan olursa olsun ‘Haydar Dümen kimdir?’ diye sorsak mutlaka bir fikri bir cevabı vardır. Türkiye’nin tanıdığı, Türkiye’ye hem mizahi yönden hem de bilimsel olarak bir çok şeyi öğreten özellikle cinsellik konusunda ayıbın utancın olmadığını anlatan bir kişilikti. 2004 yılından beri Posta gazetesinden beraber çalışırdık. Aslında bizim gazetede yazmadan önce biraz elini ayağını çekmişti bu işlerden ama biz tekrar onu razı ederek yeniden Türkiye’ye mal olmasını sağladık. Bunca yıl onunla birlikte çalışmış olmaktan dolayı her şeyden önce çok mutluyuz. Kaybı bizim için çok üzücü oldu.

"TÜRKİYE’YE CİNSELLİĞİ ÖĞRETEN İNSANDI"

Haydar Hoca maalesef 10 gündür hastanede covid tedavisi görüyordu. Bu melun hastalık Haydar Hocamızı aramızdan aldı. Çok üzgünüz gazeteye çok sık gelmese de her ziyaretinde eli kolu dolu gelir arkadaşlarla mutlaka oturur, sohbet eder onun engin bilgisinden bizde yararlanmak için oturur kendisi ile sohbet ederdik. Çok önemli bir değeri kaybettik. Türkiye’ye gerçek anlamda cinselliği öğreten bir insan diyebiliriz Haydar Dümen için.

EVİNDE BESLEDİĞİ KARGAYI ANLATTI

Haydar Hocamızla biz senede bir iki defa röportaj yaparız. Hem onu tekrar okuyucuya hatırlatmak için hem de o bir sene içerisinde ne yaptıysa anlatması için. Açıkçası bizi en çok şaşırtan evinde beslediği karga olmuştu. Haydar Hocanın onunla ilgili durumu anlatayım size.

Bu karga penceresine geliyor sürekli ve bir türlü gitmek bilmiyor. Kargaya işte yem veriyor. Besliyor ama karga resmen evin bir üyesi haline geliyor ve o kargayı eve alıyor. Ben de şunu sormuştum Haydar Hocaya. Hani derler ki karga nankördür insanın gözünü oyar korkmuyor musunuz? Karga evin içinde… Bana da demişti ki evladım kargadan korkmayacaksın nankör insandan korkacaksın ben hayatım boyunca o kadar çok nankör insan gördüm ki kargada sadakati gördüm demişti. Bu da bizim kulağımıza küpe olmuştu.

EŞİ DE HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Eşi Gül Dümen de maalesef hastanede kovid tedavisi görüyor. Ona da acil şifalar dileyelim buradan.





