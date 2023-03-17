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Son dakika: Henüz sezon başında Galatasaray'a gelmişti! 'Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi' diyerek duyurdular!

17.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fenerbahçe ile girdiği yarış sonrasında Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen performansını yükselten ve taraftarların sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. İtalyan basını, sarı - kırmızılı formayla dikkat çeken savunma oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika: Henüz sezon başında Galatasaray'a gelmişti! 'Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi' diyerek duyurdular!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aslan, adı Fenerbahçe ile anılan futbolcuyla anlaşmaya varmış ve 4 yıllık imza attırmıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

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Sarı - kırmızılı formayla sezona kötü bir başlangıç yapsa da ilerleyen dönemlerde performansını gözle görülür ölçüde yükselten Abdülkerim Bardakcı, taraftarların takdirini toplamıştı.

SERIE A'DAN YAKIN TAKİP

İtalyan basını, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Serie A ekiplerinin devrede olduğunu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağını kaydetti.

ATALANTA'NIN NİYETİ CİDDİ

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Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın yanı sıra Udinese ve Torino'nun oyuncuyu izlediği kaydedildi.

7 MİLYON EUROYA BİTECEK

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Atalanta'nın oyuncu için en ciddi talip olduğu kaydedilirken, 7 milyon euroluk bir bedell transferi bitireceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Bardakcı, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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