Son dakika: Henüz sezon başında Galatasaray'a gelmişti! 'Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi' diyerek duyurdular!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aslan, adı Fenerbahçe ile anılan futbolcuyla anlaşmaya varmış ve 4 yıllık imza attırmıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Sarı - kırmızılı formayla sezona kötü bir başlangıç yapsa da ilerleyen dönemlerde performansını gözle görülür ölçüde yükselten Abdülkerim Bardakcı, taraftarların takdirini toplamıştı.

SERIE A'DAN YAKIN TAKİP

İtalyan basını, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Serie A ekiplerinin devrede olduğunu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağını kaydetti.

ATALANTA'NIN NİYETİ CİDDİ

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın yanı sıra Udinese ve Torino'nun oyuncuyu izlediği kaydedildi.

7 MİLYON EUROYA BİTECEK

Atalanta'nın oyuncu için en ciddi talip olduğu kaydedilirken, 7 milyon euroluk bir bedell transferi bitireceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Bardakcı, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

