SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Herkes dört gözle transferi bekliyordu! Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika: Herkes dört gözle transferi bekliyordu! Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

17.01.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup eden ve üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmişti. Siyah - beyazlılar, bir süredir kulübü Al Nassr ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyordu. Kamerunlu golcünün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Son dakika: Herkes dört gözle transferi bekliyordu! Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini deplasmanda arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kapatan ve 3 maçlık galibiyet serisini ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer harekatına başlayan siyah - beyazlılar, Vicent Aboubakar'da mutlu sona ulaştı.

WOUT WEGHORST AYRILDI

53b5ff4f6e95295bbc228f382a89b5e1

Beşiktaş, sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'a imza atan Hollandalı golcüden 3,5 milyon euro'luk bir gelir elde etmişti.

ABOUBAKAR İLE ANLAŞILDI

2022-12-02T000000Z_333206992_UP1EIC21M9J4C_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-CMR-BRA-REPORT

Weghorst'un ayrılığı sonrasında hücum hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda gündemine Vincent Aboubakar'ı alan Beşiktaş, oyuncunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

thumbs_b_c_97f29cbf8352eb99d144cb3bb6c74ea7

Suudi Arabistan takımı ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu yıldızın Beşiktaş için önünde herhangi bir engel kalmadı ve taraftarlar beklemeye geçti. TRT Spor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 30 yaşındaki futbolcu daha sonrasında resmi imzayı atacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA

thumbs_b_c_97f29cbf8352eb99d144cb3bb6c74ea7

Öte yandan haberde Aboubakar'ın 20. haftada oynanacak olan Kayserispor maçında kadroda olacağı kaydedildi.

ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİ

thumbs_b_c_68cb6621f617abdbad3397a7d9fd9396

Siyah-beyazlılar Aboubakar'a yarı yıl için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon ise 3 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Yıldız oyuncuyla 2.5+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O maçta sahada! İşte Aboubakar'ın maaşıO maçta sahada! İşte Aboubakar'ın maaşı
Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!
FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı! FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Spor Toto Süper Lig Vincent Aboubakar son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Uğur Çiftçi...

Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Uğur Çiftçi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.