Son dakika: Herkes dört gözle transferi bekliyordu! Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini deplasmanda arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kapatan ve 3 maçlık galibiyet serisini ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer harekatına başlayan siyah - beyazlılar, Vicent Aboubakar'da mutlu sona ulaştı.

WOUT WEGHORST AYRILDI

Beşiktaş, sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'a imza atan Hollandalı golcüden 3,5 milyon euro'luk bir gelir elde etmişti.

ABOUBAKAR İLE ANLAŞILDI

Weghorst'un ayrılığı sonrasında hücum hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda gündemine Vincent Aboubakar'ı alan Beşiktaş, oyuncunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Suudi Arabistan takımı ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu yıldızın Beşiktaş için önünde herhangi bir engel kalmadı ve taraftarlar beklemeye geçti. TRT Spor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 30 yaşındaki futbolcu daha sonrasında resmi imzayı atacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA

Öte yandan haberde Aboubakar'ın 20. haftada oynanacak olan Kayserispor maçında kadroda olacağı kaydedildi.

ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİ

Siyah-beyazlılar Aboubakar'a yarı yıl için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon ise 3 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Yıldız oyuncuyla 2.5+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

