SON DAKİKA: Herkes merak ediyordu! Haftanın maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan dev maçlarda hakemler belli oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

SON DAKİKA: Herkes merak ediyordu! Haftanın maçlarının hakemleri belli oldu 1

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

