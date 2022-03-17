SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Herkesin gözü Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde!

Son dakika: Herkesin gözü Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde!

17.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edeceği mücadele tam 123 ülkede canlı yayınlanacakken, Avrupa devlerinin scoutlar'ı da Nef Stadyumu'na akın edecek.

Son dakika: Herkesin gözü Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde!

Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak.

123 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

SCOUTLAR AKIN EDECEK

Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray'ın yıldızları Victor Nelsson, Marcao, Sacha Boey, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu canlı olarak mercek altına alınacak. Özellikle son dönemdeki müthiş performanıyla transferin gözdeleri arasına giren Kerem'i Atletico Madrid, Dortmund ve Lyon'un gözlemcilerinin takip edeceği öğrenildi.

KEREM MERAK EDİLİYOR

Milli futbolcunun bu akşam göstereceği performans, sezon sonunda Galatasaray'a gelecek olası transfer tekliflerini direkt olarak etkileyecek. Kerem, Nou Camp'taki ilk maçta zaman zaman Barcelona defansına çok sıkıntılı anlar yaşatmış ve İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kerem'in bu akşam göstereceği performans merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i!İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i!
Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?
Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Mostafa Mohamed Victor Nelsson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Torrent'ten Barcelona maçı için iddialı sözler!

Torrent'ten Barcelona maçı için iddialı sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.