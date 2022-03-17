Son dakika: Herkesin gözü Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde!

Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak.

123 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

SCOUTLAR AKIN EDECEK

Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray'ın yıldızları Victor Nelsson, Marcao, Sacha Boey, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu canlı olarak mercek altına alınacak. Özellikle son dönemdeki müthiş performanıyla transferin gözdeleri arasına giren Kerem'i Atletico Madrid, Dortmund ve Lyon'un gözlemcilerinin takip edeceği öğrenildi.

KEREM MERAK EDİLİYOR

Milli futbolcunun bu akşam göstereceği performans, sezon sonunda Galatasaray'a gelecek olası transfer tekliflerini direkt olarak etkileyecek. Kerem, Nou Camp'taki ilk maçta zaman zaman Barcelona defansına çok sıkıntılı anlar yaşatmış ve İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kerem'in bu akşam göstereceği performans merak konusu.

