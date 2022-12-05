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Son dakika: Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda devirdi!

05.12.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1 eşitlikle bitti ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da fileleri sarsan bir ekip olmayınca kazananı penaltı atışları belirledi. Seri penaltılar sonrasında galibiyetle sahadan ayrılan ekip Hırvatistan oldu. Bu sonuçla birlikte Hırvatistan adını çeyrek finale yazdırırken, Japonya turnuvaya veda etti.

Son dakika: Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda devirdi!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Grup etabının bitmesiyle beraber son 16 turu mücadeleleri start almış ve çeyrek finalistler belli olmaya başlamıştı. Son 16 turunun bir diğer maçında Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği karşılaşmada kazanan taraf Hırvatistan oldu.

Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ise gol kaydedilmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda da kazanan taraf 4-1'lik skorla Hırvatistan oldu.

RAKİBİ BREZİLYA YA DA GÜNEY KORE OLACAK

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Bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselen ekip Hırvatistan oldu. Hırvatların çeyrek finaldeki rakibi, Brezilya - Güney Kore maçını kazanan ekip olacak.

JAPONYA KARAMBOLDE GOLÜ BULDU

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Müsabakanın 43. dakikasında Japonya, Hırvatistan yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Ritsu Doan'ın ceza sahası içine yaptığı orta sonrasında yaşanan karambolde top, Daizen Maeda'nın önüne düştü ve tecrübeli futbolcu vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

PERISIC'TEN HARİKA BİR KAFA VURUŞU

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte Hırvatistan Milli Takımı ataklarını sıklaştırdı. Mücadelenin 55. dakikasında gelişen atakta Dejan Lovren'in ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Perisic, topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

ÖNCE UZATMALAR SONRA PENALTILAR

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Müsabaknın 90 dakikasında başka gol olmadı ve 1-1'lik skorun ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında herhangi bir gol kaydedilmedi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda ise kazanan taraf 4-1'lik skorla Hırvatistan oldu.

LIVAKOVIC'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

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Hırvatistan kalecisi Livakovic, Japonya'nın kullandığı 4 penaltının 3'ünde gole izin vermedi ve takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

IVAN PERISIC TARİHE GEÇTİ

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Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı Ivan Perisic, son üç Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti. Perisic; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Xherdan Shaqiri'den sonra bunu başaran dördüncü isim oldu.

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