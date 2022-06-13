Son dakika: Ibrahim Yattara, 42 yaşında transfer yapıyor! "Nwakaeme'nin yerine gelsin"

Futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da 42 yaşında geçici olarak sahalara dönen Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı Ibrahima Yattara, bu kez Muğla yolcusu.

BAŞKA BİR AMATÖR LİG TAKIMINA

Gine asıllı eski futbolcu bu kez Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'un radarına girdi. Yattara ile ilgilendiklerini ifade eden Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, başarıları ile lige damga vurmak istediklerini söyledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçen sezon Muğla 1'inci Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Ortaköy, Yattara'yı gündeme aldı. Başkan Hüseyin Uçar, yeni sezon için Yattara ile transfer görüşmelerine başladıklarını kaydetti.

Ortaköyspor olarak hedeflerini BAL olarak belirlediklerini ifade eden başkan Uçar, "Yattara transferi gerçekleşirse hem takımımıza katkı verecek hem de Muğla Süper Amatör Ligi'ne renk ve kalite getirecek" diye konuştu.

İBRAHİM ÜÇÜNCÜ

Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

"NWAKAEME'NİN YERİNE GELSİN"

Öte yandan sosyal medyadaki Trabzonsporlu taraftarlar, sözleşmesi sona eren ve hala kulüple anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme için Yattara'yı örnek göstererek, "Bırakın Nwakaeme'yi, Yattara gelsin" tarzı yorumlarda bulundular.



