SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Ibrahim Yattara, 42 yaşında transfer yapıyor! "Nwakaeme'nin yerine gelsin"

Son dakika: Ibrahim Yattara, 42 yaşında transfer yapıyor! "Nwakaeme'nin yerine gelsin"

13.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trazonspor forması giydiği dönemlerde Süper Lig'de adeta fırtına gibi esen Ibrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra sahalara Yeşil Çivril Belediyespor ile dönmüştü. Denizli Süper Amatör Lig ekibi Yeşil Çivril Belediyespor'a transferiyle gündeme gelen Yattara'ya bu kez de Muğla Süper Amatör Lig'den bir talip çıktı. Türk pasaportu olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Yattara'nın transfer görüşmelerine başladığı açıklandı.

Son dakika: Ibrahim Yattara, 42 yaşında transfer yapıyor! "Nwakaeme'nin yerine gelsin"

Futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da 42 yaşında geçici olarak sahalara dönen Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı Ibrahima Yattara, bu kez Muğla yolcusu.

BAŞKA BİR AMATÖR LİG TAKIMINA

ibrahim-yattarali-yesil-civril-belediyespor-evinde-1644757237109

Gine asıllı eski futbolcu bu kez Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'un radarına girdi. Yattara ile ilgilendiklerini ifade eden Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, başarıları ile lige damga vurmak istediklerini söyledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

0x0-yattara-yesil-civril-belediyesporla-ilk-macina-cikti-1644759757460

Geçen sezon Muğla 1'inci Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Ortaköy, Yattara'yı gündeme aldı. Başkan Hüseyin Uçar, yeni sezon için Yattara ile transfer görüşmelerine başladıklarını kaydetti.

443387

Ortaköyspor olarak hedeflerini BAL olarak belirlediklerini ifade eden başkan Uçar, "Yattara transferi gerçekleşirse hem takımımıza katkı verecek hem de Muğla Süper Amatör Ligi'ne renk ve kalite getirecek" diye konuştu.

İBRAHİM ÜÇÜNCÜ

yattara-sahalara-geri-dondu-iste-yeni-takimi-ve-14731807_4282_m

Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

"NWAKAEME'NİN YERİNE GELSİN"

Öte yandan sosyal medyadaki Trabzonsporlu taraftarlar, sözleşmesi sona eren ve hala kulüple anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme için Yattara'yı örnek göstererek, "Bırakın Nwakaeme'yi, Yattara gelsin" tarzı yorumlarda bulundular.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online görüştüler, çok etkilendi! Yeni adresi...Online görüştüler, çok etkilendi! Yeni adresi...
Kuntz basın toplantısında küfretti!Kuntz basın toplantısında küfretti!
Galatasaray'dan PSG'ye gitti!Galatasaray'dan PSG'ye gitti!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

F.Bahçe'den Özdağ açıklaması! "Geri adım..."

Terim'e büyük rest çekti! "Ben de yokum"

Terim'e büyük rest çekti! "Ben de yokum"

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

Özbek'in 'nokta transferleri' belli oldu!

Yeni transfer, İstanbul'a geliyor!

Yeni transfer, İstanbul'a geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.