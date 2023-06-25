Son dakika: 'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!' Wanda Nara paylaştı, sosyal medya karıştı!

Son dakika haberleri: Avrupa'da transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzalar da peş peşe atılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle kazanılan zaferde başrol oynamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismin geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'ın, bonservisini almak için büyük uğraş verdiği ve Fransız deviyle görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM

Mauro Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

MILAN VE KUM SAATİ

Ünlü modelin Instagram hikayesinde Milan'da çektirdiği bir fotoğraf yer alırken, 'Milan' yazısı ve kum saati emojisi görüldü.

Wanda Nara'nın paylaşımı sonrasında futbolseverler, Icardi'nin Milan'a transfer olacağına dair yorumlarda bulundu.

Öte yandan sezonu ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de ise Arda Güler'in geleceği merak konusu olmuştu.

ARDA GÜLER İÇİN İZİN İSTEMİŞLERDİ

Serie A devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladığı öne sürülmüştü.

Bu iki gelişmeyle birlikte taraftarlar, Icardi ve Arda Güler'in aynı takımda oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.



