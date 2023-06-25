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Son dakika: 'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!' Wanda Nara paylaştı, sosyal medya karıştı!

25.06.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de birçok futbolcu performanslarıyla ön plana çıkmıştı. Sarı - kırmızılılarda PSG'den kiralanan golcü Mauro Icardi; sarı - lacivertlilerde ise genç yıldız Arda Güler, ortaya koydukları oyunla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A devi Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin kağıdı göndermesinin ardından Mauro Icardi için de harekete geçti.

Son dakika haberleri: Avrupa'da transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzalar da peş peşe atılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle kazanılan zaferde başrol oynamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismin geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'ın, bonservisini almak için büyük uğraş verdiği ve Fransız deviyle görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM

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Mauro Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

MILAN VE KUM SAATİ

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Ünlü modelin Instagram hikayesinde Milan'da çektirdiği bir fotoğraf yer alırken, 'Milan' yazısı ve kum saati emojisi görüldü.

Wanda Nara'nın paylaşımı sonrasında futbolseverler, Icardi'nin Milan'a transfer olacağına dair yorumlarda bulundu.

Öte yandan sezonu ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de ise Arda Güler'in geleceği merak konusu olmuştu.

ARDA GÜLER İÇİN İZİN İSTEMİŞLERDİ

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Serie A devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladığı öne sürülmüştü.

Bu iki gelişmeyle birlikte taraftarlar, Icardi ve Arda Güler'in aynı takımda oynama ihtimalini göz önünde bulundurarak sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.


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