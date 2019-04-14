Son dakika! İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 76’ya yükseldi

İran Devlet Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmet Şecai, ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini belirterek, "Son gerçekleşen sel olayında Huzistan eyaletinde 5, İlam eyaletinde ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
İran’da bir aydır devam eden sel felaketine ilişkin yetkililer, önümüzdeki günlerde tüm vatandaşların hazırlıklı olması uyarısında bulundu. İran Çalışma Bakanı Rıza Erdakiyan, bu yılki yağışların geçtiğimiz yılın 19 katı ve son 50 yılın üç katı olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde ülkenin doğusunda yer alan nehirlerde taşma riski bulunmakta” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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