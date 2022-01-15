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Son dakika: İsmail Kartal'dan tatsız başlangıç! Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı

15.01.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, Jose Sosa'yla öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Antalya'da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 33'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

Son dakika: İsmail Kartal'dan tatsız başlangıç! Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

FENERBAHÇE İLK YARI ŞUT ATAMADI

Karşılaşma boyunca iki takım da üretkenlikten oldukça uzak kalırken, sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısında rakip kaleye şut atamadı. İlk şutunu 64. dakikada Serdar Dursun'la atan Fenerbahçe, maç boyunca etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı-lacivertlileri öne geçiren golü 72. dakikada Jose Sosa atarken, Akdeniz ekibi bu gole 81. dakikada Doğukan Sinik'le cevap verdi. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçında sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. Akdeniz ekibi ise 23 puanla 15. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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