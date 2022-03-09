Son dakika: İspanya'da Galatasaray gerilim yaşadı! Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İspanya'ya ulaşan Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıkları için son kontrolleri yapıyor. Barcelona’ya iniş yapan Galatasaray kafilesini Sarı-Kırmızılı taraftarlar havaalanında karşıladı. O anlarda Galatasaray taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı...

"HOCAYI SATMAYIN!"

Galatasaray kafilesini İspanya'da karşılayan sarı-kırmızılı bir grup taraftar teknik direktör Domenec Torrent'e destek olurken oyunculara yönelik, "hocayı satmayın!" çıkışını yaptı.

BİR GERGİNLİK DAHA YAŞANDI...

Otobüse geçerken ise 10’a yakın taraftar “İmparator Fath Terim” şeklinde tezahürat yaptı. Tezahüratları üzerine ise taraftarlar arasında bölünme yaşandı.

Bir grup taraftar “Buna gerek yok” derken diğer grup taraftar ise “Bizi bu noktaya Fatih Terim getirmedi mi? Bağıracağız tabii bizim İmparatorumuz değil mi?” diye yanıt verdi.

