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Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? 180 milyon kişi izleyecek...

09.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı taraftarlar Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına odaklanmış durumda. Kupanın favorisi olarak gösterilen Barcelona'da Xavi'nin takımın başına geçmesi pozitif anlamda etki yarattı. Ligde 11 maçtır yenilmeyen Barcelona'da hedef kupayı almak... Barcelona-Galatasaray maçını tam 59 TV kanalı canlı yayınlayacak. 180 milyon kişinin izlemesi beklenen bu maç için nefesler tutulmuş durumda. Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? 180 milyon kişi izleyecek...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Barcelona ile Galatasaray eşleşmesi sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Barcelona'yı devirip bir üst tura çıkmanın hayallerini kurarken bu karşılaşmayı 180 milyon kişinin izleyecek olması da oyuncuları adeta gaza getirmiş durumda...

59 TELEVİZYON KANALI CANLI YAYINLAYACAK

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Barcelona'nın tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı reytingleri düşmüş durumda. Buna rağmen Galatasaray maçını 59 Televizyon kanalı yayınlayacak ve yaklaşık 180 milyon kişi Galatasaray'ı canlı izleyecek.

REAL MADRID-GALATASARAY MAÇINI 300 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ

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2017 yılında Real Madrid deplasmanına çıkan Galatasaray'ın maçı 67 farklı ülkede ve TV kanalından canlı yayınlanmıştı. 5 kıtada yayınlanan bu karşılaşmayı yaklaşık 300 milyon kişi izlemiş ve Galatasaray'ın reklamı açısından büyük katkı sağlamıştı.

BARCELONA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Perşembe günü Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.


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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Exxen
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