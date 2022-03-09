Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? 180 milyon kişi izleyecek...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Barcelona ile Galatasaray eşleşmesi sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Barcelona'yı devirip bir üst tura çıkmanın hayallerini kurarken bu karşılaşmayı 180 milyon kişinin izleyecek olması da oyuncuları adeta gaza getirmiş durumda...

59 TELEVİZYON KANALI CANLI YAYINLAYACAK

Barcelona'nın tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı reytingleri düşmüş durumda. Buna rağmen Galatasaray maçını 59 Televizyon kanalı yayınlayacak ve yaklaşık 180 milyon kişi Galatasaray'ı canlı izleyecek.

REAL MADRID-GALATASARAY MAÇINI 300 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ

2017 yılında Real Madrid deplasmanına çıkan Galatasaray'ın maçı 67 farklı ülkede ve TV kanalından canlı yayınlanmıştı. 5 kıtada yayınlanan bu karşılaşmayı yaklaşık 300 milyon kişi izlemiş ve Galatasaray'ın reklamı açısından büyük katkı sağlamıştı.

BARCELONA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Perşembe günü Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.



