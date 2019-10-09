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Son dakika: İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 09.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü.

YAKINLARI ŞOK YAŞADI

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hırsız cinayet

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
şaşırmayın arkadaşlar. akpnin yeni türkiyesinde bunlar sıradan günlük haberler oldu artık. vahşi cinayetler, çocuklara tecavüzler, soygunlar, tacizler sıradan haber artık!
Akpnin Türkiyesi nasıl oluyor Habil ile Kabilden buyana cinayet işleniyor bunu partiye bağlayacak nasıl kafa var sende
he hee sen de haklısın tabi ya. insanların karakterlerinden de partiler sorumlu tutulmalı
ulan vırvır edip durmayın yeryüzünde ilk kan akıtıldığındada akp mi vardı
ulan ak partiyle ne alakası var bunun?
@atilla_1969_tpyao acrostik insanlarin yuzune bakarak kime oy verdiklerini anliyor ya ak partililer(istanbul b sehir secimlerinde).
Tecavüz, gasp, adam öldürme cezaları idam olmalı bnce
ALLAHIM nasıl insanlar olduk ne ALLAH korkusu kaldı ne insaniyet miletin gözünden şer akıyor sanki
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