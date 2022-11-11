Son dakika: 'İşte benim yeni evim!' Galatasaray'a imzasını resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk etmiş ve rakibini 2-1'lik skorla geçerek puanını 24'e yükseltmişti. Bu sonucun ardından 2. sırada yer alan sarı - kırmızılılarda kara bulutlar dağılırken, 14. haftada oynanacak olan Başakşehir maçına odaklanılmıştı.

Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedefleyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörlüğü görevine yeni bir ismi getirdi.

"YENİ EVİM!"

Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'ın Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Pezzaiuoli'nin paylaşımında "Yeni evim" ifadeleri yer aldı.

MARCO PEZZAIUOLI KİMDİR?

-1968'de Almanya Mannheim'de doğan Pezzaiuoli, birçok takımda teknik direktörlük ve antrenörlük yaptı.

Almanya Milli Takımı ve Frankfurt'ta üst düzeyde altyapı çalışmaları yürüten Alman antrenör, Ralf Rangnick'in yardımcılığını yaptı.

Karlsruhe, Hoffenheim, Cerezo Osaka, Suwon Bluewings, GZ Evergrande, Bengaluru FC takımlarında çalıştı. Teknik direktörlük yaptığı takımlarda çok başarılı olamasa da Almanya U15, U16, U17, U18 takımlarının yanı sıra Frankfurt altyapısındaki başarılarıyla dikkat çekti.

