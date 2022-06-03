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Son dakika: Jorge Jesus imzayı atar atmaz transferleri yasakladı! ''Rossi ve Kim Min Jae gidemez''

03.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından kadroda kimin tutulup kimin satılacağı yavaş yavaş belli oluyor. Sarı-lacivertli yönetimin Kim Min Jae ve Rossi'nin satışı için olumlu olduğu bilinirken Jorge Jesus'tan bu olaya yasak geldi. Rossi ve Kim'in kesinlikle takımda kalmasını isteyen Portekizli çalıştırıcı yönetimin elini kolunu bağladı. İşte detaylar...

Son dakika: Jorge Jesus imzayı atar atmaz transferleri yasakladı! ''Rossi ve Kim Min Jae gidemez''

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de taraftarların büyük umutla beklediği Jorge Jesus sonunda kendini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı. Tecrübeli teknik adam hemen kolları sıvadı.

ROSSİ VE KİM MİN-JAE'YE DİKKAT ÇEKTİ

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Milliyet'te yer alan habere göre; 2022-2023 sezonunda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadro planlamasında Kim Min Jae ve Diego Rossi’nin yeri çok önemli duruyor. Özellikle Kim’in ayrılmasını istemeyen Jesus, her iki yıldızın da Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak 2022 Dünya Kupası’na Fenerbahçe formalarıyla gitmelerinin önemli olduğuna inanıyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞERİNE DEĞER KATTI

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Sezon başında Çin'in BJ Guoan takımından 3 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, Fenerbahçe forması ile çıktığı 40 karşılaşmada başarılı bir performans gösterdi. Güney Koreli stoper, 1 kez rakip fileleri de havalandırarak, skora katkıda bulundu. Sarı-Lacivertliler'e transferi sonrasında değerini katlayan Kim, Transfermarkt'te belirtilen güncel piyasa değerini 2 milyondan 14 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

ROSSİ'DEN 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI

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Fenerbahçe nisan ayında 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Güncel piyasa değeri 14.5 milyon Euro olan Rossi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 39 maçta görev alırken 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.


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