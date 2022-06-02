Son dakika: Jorge Jesus, resmen Fenerbahçe'de! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe taraftarlarının büyük bekleyişi sona erdi! Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık kontrat imzaladı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ “JORGE JESUS” #JorgeOnTheStage #SahneBizim— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022
Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. pic.twitter.com/DZmQ4SBWi1
Sarı - lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada Jesus'un yıllık ücretinin 3 milyon euro olduğu ifade edildi.
Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.
33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.
Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!
Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar:
1989-1993 Amora
1993-1996 Felgueiras
1997-1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998-2000 Estrela Amadora
2000-2002 Vitória Setúbal
2002-2003 Estrela Amadora
2003-2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005-2006 União Leiria
2006-2008 Belenenses
2008-2009 Braga
2009-2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 El Hilal
2019-2020 Flamengo
2020-2021 Benfica
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