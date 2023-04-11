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Son dakika: Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 'Taraftar bizim kadar inanmıyor!'

11.04.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde şampiyonluk mücadelesinin hala ortada olduğunu vurguladı. Jesus, sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluğa takım kadar inanmadığını söyledi. Hakemler hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı; iptal edilen golün nedenini anlamadığını dile getirirken, Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

Son dakika: Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 'Taraftar bizim kadar inanmıyor!'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

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Oyuncularının müsabakayı kazanacağına inandığını aktaran Jesus, “Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 11 maçtır kaybetmiyordu. İyi performans sergiliyorlardı. Biz kalitemizi sahaya koyarak sonucu değiştirdik. Oyuncularım sonuna kadar kazanacağına inandı. Miha’nın güzel golüyle beraberliği yakaladık. Attila’nın golüyle öne geçtik. O dakikadan sonra skoru koruduk. Ligde hala her şey açık ve ortada. Liderin 6 puan gerisindeyiz. Lig zorlu bir lig. Evinizde ve deplasmanda kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"PENALTIMIZIN VERİLMEMESİNİ VE GOLÜMÜZÜN İPTALİNİ ANLAMADIM"

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Müsabakanın hakem yönetimi hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Hakem yönetimini de maçı zorlaştırdı. Arao’nun golünü neden iptal ettiklerini anlamadım. Arao faul yapmadı. Samet’in pozisyonuna faul verdi ama Samet aktif alanda faul yapmıyordu. Valencia’ya verilmeyen penaltının sebebini anlamadım. Maç gitti kazananı Fenerbahçe. Kaybettikten sonra bahane olarak söylemiyorum. Kazanmamıza rağmen söylüyorum. Umarım hakemlerle ilgili konuşmak durumunda kalmam. Hakemlerin pozisyonları daha iyi süzmeleri gerekiyor. Dolayısıyla pozisyonları daha iyi izlemeleri ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonradan giren oyuncular skoru değiştirmemize yardımcı oldular. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Sakatların eksikliğini hissediyoruz ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ARAO VE İSMAİL'İN GÖREVİ GOL ATMAK DEĞİL"

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Kadro tercihlerinin oyuncunun hafta boyu antrenmandaki performansı ile belirlendiğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, “İnsanlar dışarıdan bakınca hafta boyunca antrenmanda nasıl olduğunu ve 11’in nasıl belirlendiğini bilemezler. Hafta boyu idmanları biz yapıyoruz. Oyuncuların performanslarını görüyoruz. İsmail, Arao ikilisi iyiydi. Problem bugün ön bölgedeydi. Serdar, Valencia, İrfan rakip defansın dengesini bozamadı. Arao ve İsmail’in görevi değil gol atmak” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME CEVABI

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Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini söyleyen Jorge Jesus, sezon sonunda Başkan Ali Koç ile karar verileceğini aktararak, “Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor. Devamlı konuşuyoruz Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman ‘iki taraf oturur karar veririz’ diye görüştük. Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız. Normal gitmesinden kastım oynanmayan maçlara da puan verilmesi konuşuluyor. Sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp tekrar değerlendiririz” diye konuştu.

"ARDA, BENİMLE ALDIĞI SÜREYİ BAŞKA BİR HOCAYLA ALMADI"

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Arda Güler’in gelişimini devam ettireceğini ifade eden Jesus, “Serdar son 2 maçta 11’de oynadı. Kupada da 11’deydi. 3 tane forvetimiz var. Valencia, Pedro ve Serdar. Pedro’nun durumu kısıtlı. Dolayısıyla fiziksel olarak en iyi durumda değil. Bu şekilde oynatmamız gerekiyor. Formunu yakalaması için oynatmalıyız. Alioski bir süredir oynamadı. 20 küsür oyuncudan oluşan kadronuz olduğunda birinin fazla oynaması normal. Arda, 18 yaşında. Gelişiyor. Benimle aldığı süreyi başka kimseyle almadı. Daha da gelişecek. Türkiye’deki gençler ve milli takım için önemli olacağını düşünüyorum. Kariyerindeki basamakları adım adım çıkması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

"TARAFTARLAR BİZİM KADAR İNANMIYOR"

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Taraftardan gelen tepkilerle ilgili Jesus, “Bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe son yıllarda ligin son bölümüne çift kupa ihtimalinin olmadığını biliyorum. Hem kupa hem lig ile girmedi. Biz inanıyoruz. Taraftarın inandığını düşünmüyorum. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. İstemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımı çok sevmek hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazandığınız zaman iyi ve tutkulu olmanın bir anlamı yok” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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