Son dakika: Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Şampiyonluk maçı olarak görülen karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlarla kapıştı.

"YAKALADILAR MI?"

Süper Lig'de Trabzonspor, bitime üç hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Bordo - mavili taraftarlar, Trabzon şehrinde coşkuyla maçı takip ederken İstanbul'un da çeşitli bölgelerinde mücadeleyi izledi. Fenerbahçe stadyumunun yakınındaki Bağdat Caddesi'nde maçı takip eden Trabzonspor taraftarları, sarı - lacivertli taraftarlarla kavga etti. Sosyal medyadan paylaşılan videoda iki takım taraftarlarında da sopalar bulunduğu görüldü. Bir taraftarın videoda, "Yakaladılar mı?" dediği duyuldu.

