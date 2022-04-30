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Son dakika: Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!

30.04.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'un taraftarları, Fenerbahçe'nin stadyumunun bulunduğu Kadıköy'de sarı - lacivertli taraftarlarla karşılaştı. İki takım taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Şampiyonluk maçı olarak görülen karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlarla kapıştı.

"YAKALADILAR MI?"

Süper Lig'de Trabzonspor, bitime üç hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Bordo - mavili taraftarlar, Trabzon şehrinde coşkuyla maçı takip ederken İstanbul'un da çeşitli bölgelerinde mücadeleyi izledi. Fenerbahçe stadyumunun yakınındaki Bağdat Caddesi'nde maçı takip eden Trabzonspor taraftarları, sarı - lacivertli taraftarlarla kavga etti. Sosyal medyadan paylaşılan videoda iki takım taraftarlarında da sopalar bulunduğu görüldü. Bir taraftarın videoda, "Yakaladılar mı?" dediği duyuldu.

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