Son dakika: Kadıköy'de tarihi anlar! Sarı - lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Cenk Tosun'u alkışladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Beşiktaş, üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah - beyazlılara 3 puanı getiren gollerden ikisini kaydeden Cenk Tosun, 90+4. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Tecrübeli futbolcu, oyundan çıktığı esnada stadyumdaki Fenerbahçeli taraftarlar tarafından alkışlandı.

Tosun da sarı - lacivertli futbolseverlere alkışla karşılık verdi. Bu olay, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

