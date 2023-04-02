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  4. Son dakika: Kadıköy'de tarihi anlar! Sarı - lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Cenk Tosun'u alkışladı...

Son dakika: Kadıköy'de tarihi anlar! Sarı - lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Cenk Tosun'u alkışladı...

02.04.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerin ikisini kaydeden Cenk Tosun, oyundan çıkarken Kadıköy'de tarihi anlar yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika: Kadıköy'de tarihi anlar! Sarı - lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran Cenk Tosun'u alkışladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Beşiktaş, üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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Siyah - beyazlılara 3 puanı getiren gollerden ikisini kaydeden Cenk Tosun, 90+4. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

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Tecrübeli futbolcu, oyundan çıktığı esnada stadyumdaki Fenerbahçeli taraftarlar tarafından alkışlandı.

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Tosun da sarı - lacivertli futbolseverlere alkışla karşılık verdi. Bu olay, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

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