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Son dakika: Kapanacağı iddia edilen Chelsea'nin satışına onay çıktı!

25.05.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ünlü iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İngiltere hükümeti tarafından kendisine yaptırım uygulandığı için sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Dev kulübün Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınmasına Birleşik Krallık tarafından onay verildiği öne sürüldü.

Son dakika: Kapanacağı iddia edilen Chelsea'nin satışına onay çıktı!

Rus milyarder Roman Abramovich tarafından satışa çıkarılan İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alınmasının Birleşik Krallık tarafından onaylandığı iddia edildi.

İngiliz basınının haberine göre; bir hükümet sözcüsü, "Dün gece geç saatlerde Birleşik Krallık, Chelsea'nin satışına izin veren bir lisans çıkarabileceğimiz bir konuma ulaştı." dedi.

Chelsea'nin, 7 Mayıs'ta Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındığı açıklanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi, resmi açıklamanın ardından belli olacak.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Yapılan son açıklamalarla, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla Chelsea Kulübü, Premier Lig ve Birleşik Krallık anlaşmaya vardı.

İNGİLİZ DEVLETİNİN ONAYI GEREKİYOR

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Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

KAPANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Chelsea'nin 31 Mayıs'a kadar yeni sahiplerinin bulunamaması ve işletme ruhsatının alınamaması durumunda kapanacağı iddia edilmişti.

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Premier League Chelsea son dakika haberi
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