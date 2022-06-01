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Son dakika: Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Hikmet Karaman dönemi sona erdi...

01.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nu 47 puanla 14. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Yukatel Kayserispor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı - kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı ve deneyimli çalıştırıcıya teşekkür etti.

Son dakika: Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Hikmet Karaman dönemi sona erdi...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda 47 puan toplayarak ligi 14. sırada bitiren ve alt lige düşmekten kurtulan Yukatel Kayserispor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı - kırmızılı takımda teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Teşekkürler Hikmet Karaman

31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Kayserispor Kulübü"

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL

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Kayserispor'daki görevine 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Hikmet Karaman, bu sezon takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkardı. Finalde ise uzatmalara giden maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

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