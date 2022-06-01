Son dakika: Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Hikmet Karaman dönemi sona erdi...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda 47 puan toplayarak ligi 14. sırada bitiren ve alt lige düşmekten kurtulan Yukatel Kayserispor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı - kırmızılı takımda teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

???? Kayserispor: "31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." pic.twitter.com/AjIDFKpnC8 — Mynet Spor (@mynetspor) June 1, 2022

"Teşekkürler Hikmet Karaman

31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Kayserispor Kulübü"

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL

Kayserispor'daki görevine 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Hikmet Karaman, bu sezon takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkardı. Finalde ise uzatmalara giden maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

