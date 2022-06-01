Son dakika: Kayserispor'da sürpriz ayrılık! Hikmet Karaman dönemi sona erdi...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda 47 puan toplayarak ligi 14. sırada bitiren ve alt lige düşmekten kurtulan Yukatel Kayserispor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı - kırmızılı takımda teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.
???? Kayserispor: "31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." pic.twitter.com/AjIDFKpnC8— Mynet Spor (@mynetspor) June 1, 2022
"Teşekkürler Hikmet Karaman
31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yukatel Kayserispor Kulübü"
Kayserispor'daki görevine 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Hikmet Karaman, bu sezon takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkardı. Finalde ise uzatmalara giden maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.
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