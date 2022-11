Kaza sonrası riskli bir ameliyat geçirdi! Sergen Deveci'den yeni haber

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

BOYNU VE OMURGASINDA KIRIKLAR VAR

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, dün akşam saatlerinde ameliyata girdi. Ameliyat öncesi açıklama yapan Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.



YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR!

Habertürk'ün haberine göre; ameliyatı başarılı geçen Sergen Deveci'nin doktorları operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini belirten doktorlar, operasyonun yorucu olması sebebiyle ünlü oyuncunun önlem amaçlı hastanenin yoğun bakım servisinde uyutulduğunu belirtti.

Sergen Deveci uyandırılınca sağlık durumu hakkında net bilgi edinilecek.