Son dakika: Kehanetini resmen açıkladı! "Fenerbahçe şampiyonluk kupasını Seyrantepe'de kaldıracak"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 17 puanla zirvenin en yakın takipçilerinden... Fenerbahçe Jorge Jesus ile Galatasaray ile Okan Buruk ile iyi bir performans yakalamayı başarırken, şampiyonluk tahminleri şimdiden yapılmaya başlanmış durumda.

"F.BAHÇE İNTİKAMINI ALACAK"

Bu tahminlerden biri de ligimizde hakemlik de yapmış olan ve şu sıralar hayatına futbol yorumcusu olarak devam eden Ahmet Çakar'dan geldi. Beyaz TV'de yayınlanan programda oldukça konuşulacak bir tahmine imza atan Çakar, ligin bitimine 1 hafta kala, 37. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi için "Fenerbahçe o maçta intikamını alacak" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE SEYRANTEPE'DE KUPAYI KALDIRACAK"

Çakar yaptığı yorumda, şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. İddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

